34歲女星被封最老王語嫣決定整容　變出超高鼻嚇窒于正：特別可怕

大陸女星張檬出道時古典、清純的外型，讓她迅速爆紅，接連演出《倚天屠龍記》、《天龍八部》等人氣劇集，但她接下《天龍八部》王語嫣一角時她卻被酸是「最老的王語嫣」，讓她心生陰影決定去整形，卻演藝事業從此全毀，連過去曾合作的編劇于正都發文惋惜，也讓她整形一事再被重提。



張檬對於整型一事，後來有在節目《我就是演員》中解釋，當時因為受到網友評價，讓她一度覺得自己很醜，第二是當年的男友說她醜，她才會堅決動刀。表示自己活到現在，最後悔的一件事就是整容，「葬送了我的整個演藝生命」，沒想過整容能夠帶來巨大打擊，而當時也在節目中的于正也說：「我跟你吵過多少次，你這樣我再也不用你了，你生日那天為什麼我坐一下就走了，因為我看到你的鼻子高聳入雲，特別可怕」。

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如今于正在發長文惋惜張檬，同時表示：「每個年齡都有每個年齡的美，當你開始綻放，全世界都會為你鼓掌，加油」，而目前她轉做直播帶貨，也結婚準備做人，許多網友留言鼓勵，盼她早日迎來好消息。

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