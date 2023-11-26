日本整容網紅曬童年舊照　今昔零差距大感不對勁：2000萬白花了？

為了追求理想的外貌，不少人都會選擇整容，靠「修修臉」調整自己的五官。日本網紅黑崎美紗（黒崎みさ）從17歲就踏上了整型之路，至今已噴了超過2000萬日圓（約104萬港元）。日前她拿出小時候的照片進行對比，但卻愈看愈不對勁——錢是不是都白花了？



今年28歲的黑崎美紗曾在日媒的訪談中提到，自己從17歲開始就會抽時間去整型，截至目前為止已花了逾2000萬日圓整容。日前，黑崎在社群平台X上曬出4張照片，分別是她童年與現在的模樣，但她覺得「愈看愈不對勁」，更忍不住自我吐槽，「難道說根本沒有必要進行整容手術？」

日本網紅黑崎美紗曬出自己的童年對比照：（按圖了解）

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這「驚人差異」掀起網絡熱議，網民們紛紛開始找不同，但卻很難找出差別之處，還有人開玩笑稱：

．「妳為甚麼要整型，至今都是一個謎團」

．「即使不整，妳也已經夠漂亮了」

．「如果妳本身就不漂亮的話，就算整型了也不會這麼好看」



不少人也大讚黑崎的美貌：

．「不論哪張照片都很可愛」

．「不管有沒有整型都很可愛的」

．「簡直就是天使」



據悉，黑崎的父親因生意失敗欠下約2億日圓（約1000萬港元）的債務，為了負擔家計，她自18歲開始擔任陪酒女，後來才轉行擔任模特兒、美妝系YouTuber。不久前，黑崎也宣佈結婚及產下雙胞胎的好消息，她也坦言，比起再度動刀整容，目前自己花更多心力在對抗衰老。

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