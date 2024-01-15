惠英紅拍戲「不跟人家說話」有原因　33歲男拍檔揭內幕：非常敬業

大陸名導張藝謀之女張末執導的女性懸疑新片《拯救嫌疑人》，由惠英紅、張小斐主演，該片在中國、香港累積票房突破台幣21億，成績不俗，台灣男星李鴻其也有參與演出，日前他接受訪問分享拍片趣事，同時也大方談及穩定交往的女友王紫璇，鬆口表示對方是對的人，2人不時會交流工作心得，甜蜜透露「現在很幸福快樂」，也打算走向人生下一個階段。



李鴻其在片中飾演警察，為了抓嫌犯在澳門的窄小巷弄中穿梭奔跑，搞到全身都是傷，他表示：「因為都是高高低低的樓梯，地上全部都是水，跑起來非常不舒服，尤其我又穿著拖鞋，全身基本上都是大大小小的疤，都是很難修復的疤，除非打雷射。」笑說有時候自己覺得跑很快，但在鏡頭上卻不是如此，或是一個鏡頭拍了很多次，身體熱機完又冷掉，反覆很多次，有時候是蠻難受的。

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拍這部片動作戲多，問及拍完有沒有想著還是拍文藝電影談戀愛就好？李鴻其笑說，其實前幾部都是這樣的電影，「當然談談戀愛、說說人生耍浪漫很棒很享受，但差不多了，我現在是轉變的階段，應該適當的變男人一點點，戀愛在生活中好好談就好。」

李鴻其執導處女作《愛是一把槍》去年在威尼斯影展獲得「未來之獅獎」，在國際影壇發光發熱，感情生活也得意，領獎時在台上大方感謝女友、《浪姐》女星王紫璇，被讚真男人，今被問到「嫌犯難追還是女友難追？」他露出害羞笑容：「都很難追！」是否跟拍動作戲一樣會受傷？他則表示：「每段關係都會受傷，就跟演戲一樣慢慢經營囉！」至於是否有計畫走向下個階段？他表示：「如果一直好好的很順利，當然希望未來可以結婚，畢竟創作的養分永遠來家庭責任，不可能永遠當男朋友，現在一直都很穩定，很幸福快樂！」

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而他在片中與金馬影后惠英紅合作，雖然沒有對手戲，但他坦言向她學習到很多，「從小看著她的電視電影，真的是很尊敬的前輩，在片場能學習到她是怎麼工作的，通常她會提前一個小時就進入狀態，也不跟人家說話，跟她打招呼也不理你，本來以為是不夠熱情，後來發現她就是一上工就進入角色，非常敬業。」至於接下來的規劃？他透露目前正在剪接下一部片，沒有演戲的規劃，想好好等一個真正想演的角色。

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