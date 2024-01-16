網紅小紅老師揭NONO太大「像馬一樣」再有新受害者自爆受害過程

網紅「小紅老師」去年出面控訴NONO（陳宣裕）曾對多名女性伸出魔爪，其中有10名受害女性向NONO提告，但去年底偵查終結，有3案因罪證不足所以不起訴，小紅老師昨日在臉書發文表示，3名受害女性將申請再議，並公開尚未曝光過的受害者，痛批NONO惡性重大，比秦偉還狡猾。



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小紅老師並透露，NONO在偵查過程以一句「不記得」推脫責任，「那我今天再公佈未曾曝光過的受害者，包含店名路名都讓你想起來！」據此次曝光的受害者描述，NONO手法幾乎如出一轍，被強行進入之外，NONO還自稱因為太大無法戴套，受害者形容「他太大了，像馬一樣，很可怕」，也有受害者因此產生撕裂傷，令人心疼。

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以下為臉書全文：

其實對於其中3個女孩不起訴，為什麼我們繼續聲請再議。因為我們無法接受女孩們的勇敢，沒有得到公平正義，卻只剩下二度的心理傷害，受害者遠比大家想像的還多，不只我公佈過的那些！

相較於其他勇於認錯的藝人，陳宣裕其實是侵犯最多女性被害人，手法也最為大膽可惡的，卻連一句道歉也未曾說出口。

陳宣裕偵訊時還可以說出：「沒印象，我沒做過，不知道，我按摩只會去腳底按摩！」

只做腳底按摩你幹嘛不去鄧師傅？！為什麼需要油壓指壓露鳥強制性侵和猥褻強吻揉胸拖去廁所包廂白嫖？！

你是沒錢買銀杏補腦嗎？那我今天再公佈未曾曝光過的受害者，包含店名路名都讓你想起來！

1️⃣「長春路-星x閃閃」撕破芳療師絲襪和內褲，強制性侵插入+強制猥褻得逞（已再議）

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以下為未曝光過的新受害者：

2️⃣受害者當時20歲，在憲哥節目認識，那時Nono 的家在基隆，下節目被帶到他內湖的房子，女生說去家裡不妥，請NoNo送她回家，結果載到南港附近的河堤，在車上被強行進入。

「NoNo說自己太大了，保險套都帶不下，無套性侵，體外。」

之後ㄧ直糾纏受害者，電話騷擾，要求再發生，還問能不能介紹女孩給他玩。（強制性侵+強制猥褻）

3️⃣「南京東路五段-大x會男女會館」純按摩的店，受害者是店內按摩師被NoNo強姦，當時跟上面2號受害者哭訴過。（強制性侵+強制猥褻）

4️⃣「南京東路-京x城時尚會館」，NoNo按摩結束，起身換好衣服，正面抱著按摩師，壓制在牆壁強吻嘴唇、臉頰，並以手搓揉胸部，並稱：「我就喜歡你這種可愛型，胸部大的！」（強制猥褻）

5️⃣「新生北路-喆x理容KTV」，受害者當時19歲，NoNo當時從包廂廁所出來，突然很用力抓住按摩師肩膀及腰腹部，先是正面掀開浴袍，裡內沒穿內褲，伸手用力扯下內褲，多次以性器官硬塞﹐有碰到屁股，受害者逃跑，沒得逞。（強制性交未遂）

陳宣裕是智慧型犯案，手法雷同，比當年的秦偉還狡猾，秦偉當時還開了道歉記者會，陳宣裕卻是輕描淡寫一句「不記得」，就想輕鬆地逃過司法的制裁，然而你不記得的一瞬間，卻是數十名被害人一輩子無法抹滅的陰影、恐懼及傷害。

真心希望高檢署長官們，能夠聆聽我們的心聲及故事，綜觀全部的事證，將再議案件發回續查毋枉毋縱，保障被害人及所有女性同胞的性自主權及人身安全。

每當有相關的新聞出現，女孩們就極度焦慮不安，好不容易鼓起勇氣，面對這些揮之不去的陰霾，承受異樣眼光及不理性網友尖酸的揶揄謾罵，最後卻只剩下二度傷害，這樣的心情又有誰能夠體會。

另外我們7件案件，因為管轄權的關係，轉移到士檢，也希望士林地檢署檢察官能夠綜觀所有的卷證資料，聆聽我們這些被害人的聲音，詳予調查，嚴懲不法。

謝謝一直以來支持和鼓勵我們的朋友，謝謝486大哥的幫忙，所有的一切是我們堅持不退縮的動力🙏

#性騷性侵不能合理化

#我們沒有要這樣就算了

#免錢性侵換免錢牢飯



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】