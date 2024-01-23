迪麗熱巴童年照曝光　大眼睛水汪汪睇落好萌　網民讚由細靚到大

大陸女星迪麗熱巴有「新疆四美」之稱，外型亮眼，還有著混血兒般甜美深邃的五官，近年來陸續在戲劇作品上皆有傑出的表現。近日迪麗熱巴童年時的照片在微博上瘋傳，其中一張四格照片，只見她圓滾滾的小臉配上水汪汪的眼睛，可愛模樣融化不少人的心，網友們紛紛留言誇讚她「從小美到大」。



近日微博上出現9張迪麗熱巴童年時的照片，其中一張是她嬰兒時期的照片，頭上戴著編織毛帽，將圓圓的小臉露出，還用她那水汪汪的大眼看向鏡頭，相當可愛，另一張照片她留著齊瀏海、短髮，手放在下巴比出倒八的pose，還有與身後的熊貓合照，年幼的她擺起姿勢來已經有模有樣。

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迪麗熱巴童年照曝光後，在網上掀起熱烈討論，「她從小就很會」、「果然好看的人小時候一般也好看」、「哇賽好萌」、「小時候眼睛就這麼大了」，還有人在留言區用迪麗熱巴童年的照片製成表情包，逗笑不少人。

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值得一提的是，之前迪麗熱巴參與旅行真人秀節目《花兒與少年》，啟程前與表妹蘇比一起用餐，而最吸引粉絲的，是她與表姊相當的高顏值，清秀外型仍令許多人傾心，出鏡時間總和不到1分鐘，依然引起高度關注，令不少人讚嘆這家人的基因實在太厲害。

迪麗熱巴上綜藝，表妹跟著入鏡，高顏值引起關注。 （YouTube／湖南衛視芒果TV官方頻道）

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