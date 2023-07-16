《安樂傳》迪麗熱巴變中國版加勒比海盜　特效奇差遭網民恥笑老土

中國女星迪麗熱巴與龔俊主演的古裝劇《安樂傳》官宣消息後一直備受期待，雖然劇組遲遲沒有宣佈開播日期，不過卻在12日晚間直接空降開播，消息曝光後立刻登上熱搜第一名，劇情也引發網民熱議！



《安樂傳》講述原本是開國元勳後代的任安樂（迪麗熱巴飾）在家族遭遇變故後流落民間，為了守護百姓的和平，暗中調查當年家族被滅的背後真相，並與龔俊飾演的韓燁展開了一場又甜又虐的愛情故事。《安樂傳》在12日空降開播後就立刻引爆話題，不過劇中顯得有點老土的特效以及濾鏡也成為網民熱話，「迪麗熱巴好土我好喜歡」的詞條也一起登上熱搜！

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劇中迪麗熱巴作為統領3萬水軍的女土匪，登場畫面就十分震撼，只見她一身紅衣在船上瘋狂「甩尾」，被網民笑說：「像加勒比海盜」，粉絲也紛紛開始開玩笑，搞笑表示「海盜任安樂駕到，看加勒比海盜大擺錘得勁」、「你以為巴粉會捂嘴特效不行嗎，巴粉還主動玩起梗來了」，獲得正反兩面的評價，也有不少網民認為兩位主演都是一線明星，但特效卻沒有跟上品質有些可惜。

除了特效方面被詬病，《安樂傳》的片頭動畫也被批評做得太廉價，迪麗熱巴的竹傘甚至是以鐵棍作為手把，遭到不少網民吐槽「這片頭還不如拿電視劇劇情隨便拼拼」、「老土到盡便是潮」，不過大部分網民對兩人的演技給予正面評價，大讚「主演演技在線，劇情也好快」、「這個劇真的感覺演技在撐」、「全靠演員顏值演技在撐劇情也好看」。期待劇方接下來會在特效方面有所改進吧。

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