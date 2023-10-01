日網選最美陸劇女演員Top 10　趙麗穎、迪麗熱巴全上榜　冠軍是？

不讓韓劇專美於前，近年也有不少陸劇靠著高顏值的主演、特殊的題材，加上各種激發少女心的粉紅泡泡紅遍全亞，但你心中的陸劇女神是哪一位？



近期日本知名網站《みんなのランキング》就舉辦了「最美陸劇女演員」票選，吸引廣大粉絲投票，令人意外的是，Angelababy、楊冪、范冰冰等全球公認的美女都疊出了十名以外，究竟入榜的是哪些女神呢？

日網票選最美陸劇女演員Top10！全部都好美～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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TOP 6－TOP 10：

首先公開第六到第十名的女星，第六名為以女團 SNH48 出道，再以《九州·天空城》成功轉戰戲劇圈的鞠婧禕；第七名則是靠著都會愛情劇《半是蜜糖半是傷》打破愛奇藝開播紀錄的白鹿；第八名則是在《楚喬傳》、《如懿傳》、《慶餘年》等古裝劇都有亮眼表現的李沁；第九名是童星出生，靠著都會劇《歡樂頌》備受關注的楊紫；第十名則是去年靠著熱播夯劇《蒼蘭訣》晉升一線女星的虞書欣。

TOP 5：趙露思

第五名是今年才 24 歲，作品卻已紅遍大江南北的趙露思，2017 年參演古裝言情劇《鳳囚凰》從而進入演藝圈，之後主演的《傳聞中的陳芊芊》、《長歌行》都獲得很大的關注，但是說到真正讓大家認識她，那絕對不能不提去年播出達成單日觀次兩億的《星漢燦爛·月升滄海》，以及近日在 Netflix 熱播的《偷偷藏不住》，精準地挑劇眼光與多變戲路也讓她迅速攀升成為中國頂流女明星。

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TOP 4：沈月

第四名為今年 26 歲的清新女神沈月，2017年出演個人首部網絡劇《顫抖吧，阿部！》而進入演藝圈，後來從陸版《流星花園》、《致我們單純的小美好》再到《我的反派男友》，幾乎每一步作品都會引起超高討論度，可甜可鹽的外型加上男女通吃的形象也讓她廣告、代言接不完，說是新生代最受矚目的演員完全不為過。

TOP 3：趙麗穎

儘管第四到十名大多為年不過三十的中、新生代演員，但第三名趙麗穎作品履歷一字排開更是其他演員都看不到車尾燈！趙麗穎在 2011 年以《新還珠格格》中晴兒一角開始獲得關注，2015 年主演的《花千骨》成為首部中國突破 200 億網絡播放量的電視劇，之後主演的《青雲志》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》加上剛剛提到的《花千骨》，紛紛拿下了 2015、2016、2017、2019 年的網絡播放量年冠，個人作品累積網陸播量超過 2000 億！可以說只要有看過陸劇的朋友絕對都會被趙麗穎的迷人魅力給吸引。

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TOP 2：迪麗熱巴

究竟是誰擊敗收視王趙麗穎拿下亞軍位置？那就是從小吃漂亮長大的迪麗熱巴！因為流著新疆烏魯木齊人的血液使她天生就有精緻又高挺的五官，之後又靠著《三生三世十里桃花》、《長歌行》、《你是我的榮耀》等熱播劇以及綜藝節目《奔跑吧》的加持，使一步步攀升成為中國頂流女星，完美的五官與身形也讓她先後拿下時尚精品 Dior、珠寶品牌 Mikimoto、美妝品牌CLARINS等一線大牌的合作，光是她現在手邊代言就多達 17 個呢！

TOP 1：劉亦菲

冠軍就是美到逆天的劉亦菲啦！主演的《夢華錄》、《天龍八部》、《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》、《去有風的地方》可以說部部都是經典，2017 年更被迪士尼選中擔任真人版《花木蘭》女主角，成為第一位主演公主系列電影的亞洲演員，美到像畫裡走出來的神顏加上神仙氣質不但多次被選為「最適合演古裝」的演員，更是 Louis Vuitton、Bvlgari、Tissot、資生堂等一線精品搶合作對象，因此這次擊敗一票女神奪冠，也讓網友們大讚實至名歸啊！

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