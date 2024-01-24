劉亞仁自爆患抑鬱症恐慌症導致毒品成癮　坦承吸毒但否認另一罪

韓國影帝劉亞仁去（2023）年爆出長期濫用俗稱「牛奶針」的毒品，經毛髮檢測後，身體還含有大麻、可卡因、氯胺酮等成分，檢方在深入追查後，依違反毒品管理法、吸食與教唆吸食大麻、教唆湮滅證據、違反詐欺等罪嫌起訴，昨（23）日到二審階段，他在法庭坦承吸毒，並解釋自己因面對罹患抑鬱症、恐慌症和睡眠失調等痛苦下，所以對毒品成癮。



據《首爾體育》報導，劉亞仁和同樣涉案的藝術家密友崔河那，昨日現身首爾中央地方法院進行2次審判，過程中，他表明自己在罹患抑鬱症、恐慌症和睡眠障下，對睡眠麻醉藥物產生依賴，縱使藥物皆有醫生開設處方箋，但他坦言成癮仍是不爭的事實：「我承認是在有依賴性的狀態下服用的，不會爭辯，對於錯誤正在進行悔悟和反省。」

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至於曾教唆一名YouTuber一起吸食，劉亞仁駁回：「從沒要別人吸大麻或提供給對方。」最後也不忘再次道歉：「很抱歉讓所有支持我的人失望。」而律師則表示：「本案起訴書有許多誇大和與事實不符的部分。」第三季開庭暫定於3月5日。

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