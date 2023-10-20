繼劉亞仁後又一韓星疑吸毒　韓媒列5大線索　矛頭直指李姓藝人

今年2月份，韓國最年輕影帝「劉亞仁」被傳出因違反禁毒法而遭警方傳召調查，之後韓媒便陸續報導指他身上一共被檢測出多達8種毒品，消息瞬間引發網友關注和熱議。豈料近日，再有韓媒拋出震撼彈，爆料指韓國影視圈又多一名「頂級演員」涉嫌吸毒，一時間引起全網猜測究竟是誰。



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綜合韓媒報導以及仁川警察局事後發出的聲明，指近日警方在調查江南某娛樂場所時，收到了他人通報「有藝人在嗑藥」的消息，因此警方便開始隨線索展開調查。不僅如此，該報導中還列出了多個指明該嗑藥藝人的線索，其中包括「對方是2001年以MBC情境喜劇出道」、「現為40代知名電影演員」、「人氣高深受大眾熟知和喜愛」、「是劉亞仁等級」，並且還提到關鍵字母為「頂級明星L某」，因此全網開始將矛頭指向姓「李」的知名男演員——李善均。李善均曾參與著名電影《上流寄生族》、與IU主演《我的大叔》，形象向來相當正面，沒想到如今陷入了吸毒傳聞。

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此外還有韓媒報導稱除了L某之外，另有8人也涉嫌參與了在住處及娛樂場所等地方吸食毒品，其中幾人身份包括有演員練習生、娛樂場所室長和服務人員等。而據悉，警方目前已將相關人士通通扣押搜查，不過員警廳方面也表示：「L某的毒品相關犯罪嫌疑尚未確定。」至於被指控的經紀公司後來也回應了韓媒，表示公司也正在確認自家藝人吸毒的消息是否屬實。看到這消息，你們最害怕聽到是誰的名字呢？

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