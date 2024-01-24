Twins演唱會｜周揚青送天價蛋糕賀阿嬌生日　售價曝光嚇窒網民

Twins一連14場的演唱會，日前在紅館展開，第一場恰巧碰上阿嬌（鍾欣潼）的生日，不只搭檔阿Sa率領粉絲齊唱生日快樂歌送上祝福，閨密周揚青也特地到後台探班，驚喜送上蛋糕給壽星。只是照片曝光後，相較於一般人會準備奶油蛋糕，周揚青送的黑色蛋糕造型新奇，甚至被某些網友嫌棄很醜，最後才發現這款蛋糕「來頭不小」，沒有過多華麗的裝飾卻要價不菲，最貴高達美金4435元。



周揚青專程飛到香港力挺阿嬌，手捧一顆黑色魚子醬蛋糕，上面用金箔鋪成大大的「Q」字。她開心地寫道：「生日快樂我永遠的美少女」，更對好姊妹送上香吻，展現兩人的好交情。

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網友起初對於周揚青送的蛋糕感到相當不解，狂酸形狀怪異，沒仔細看還錯將魚子醬當成是木瓜籽。隨後有人挖出這款蛋糕官網標價美金498元，最大尺寸則要美金4435元，紛紛驚呼她對朋友真是闊綽，「是我見是淺博，以為這是個芝麻糊蛋糕」、「我只想知道好不好吃，窮人吃得慣嗎」、「貧窮限制想像了」、「對於她來說相當於我們買了35元的蛋糕」。

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