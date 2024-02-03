魷魚遊戲｜001號伯伯涉強吻女生兼發噁心短訊　或面臨牢獄之災

年屆79歲的韓國資深演員吳永洙因演出《魷魚遊戲》中的001號號老爺爺而爆紅，甚至還以此拿下金球獎最佳男配角，然而他被控2017年曾對一名女性強制猥褻。就在2月2日《魷魚遊戲2》發布預告的同一天，吳永洙遭檢方求刑1年，然而他仍為自己辯白：「這把年紀站到法庭上，感覺人生都垮了！」



吳永洙被控2017年9月在大邱某條公園步道上強行擁抱A女，甚至還在A女的住家附近強吻A女臉頰。雖然A女事後報警，只是警方調查後，2021年決定不予以移送，A女不滿該結果並提出異議申請，水原市檢察廳重啟調查，並在2022年傳喚並偵訊吳永洙。

面對A女指控，吳永洙坦承的確有牽對方的手、造訪A女的住家，但也辯稱是因為A女在公園迷路，要牽對方的手帶路，而且早就跟對方道歉，但道歉只是為了安撫A女情緒，而不是真的認為自己有錯，否認有強制猥褻之嫌。2023年出庭時，吳永洙則對媒體表示：「行為不檢，非常抱歉。」

水原地方法院於2月2日進行最終審理，檢方指出吳永洙2017年曾在一次酒席上，向A女表示：「妳們看起來已經是女人了。」這段對話則被認為是在騷擾嫩妹，因此在受害者的要求之下，吳永洙也傳送了道歉訊息，只是他仍辯稱：「是因為妳很像我女兒。」尤其在調查、審理過程中，吳永洙並未表現出反省的態度，因此求處1年有期徒刑。

吳永洙對此則表示，「我活到這把年紀還要站在法庭上，真的很痛苦也很折磨。我人生的盡頭居然變成這種狀況，實在是很淒慘，整個人生都要垮了。希望法官能做出明智的判決。」吳永洙的律師則指出，除了受害者的證詞以外，與本案相關的證據相當不足，希望法官能參考這點並做出無罪判決。最終判決預計3月15日出爐。

相關圖輯：吳永洙在戲內戲外的反差相當大！（按圖了解）

+ 3

延伸閱讀：

「穿漢服遊日本」沿路被狂讚 陸網美爽喊：給櫻花妹一點震撼

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】