LE SSERAFIM內褲穿搭太裸露被批兒童不宜　粉絲撐：不是賣弄性感

南韓人氣女團LE SSERAFIM最近到訪台灣參加《超級巨星紅白藝能大賞》。而在到訪之前，她們的迷你三輯《EASY》回歸預告也正式公開，預告中成員的穿搭立刻引發網友熱烈討論。其中又以金采源及許允真的服裝爭議度最高。有網友坦言雖然很吸目光，但實在是穿太少了，突如其來的「內褲穿搭」讓人無法直視，也有人直言「這算兒童不宜嗎？」



LE SSERAFIM新歌服裝掀爭議

LE SSERAFIM新歌〈Good Bones〉MV預告片段公開，影片中每個人都換上超辣穿著。許允真更是一套桃紅色羽絨外套，裡面只穿吊帶背心跟底褲，露出結實的川字肌跟筆直長腿。她手拿著飲料帥氣走在街頭展現十足魅力。另外金采源則是染上一頭粉色長髮，換上同色系的細肩帶上衣跟超短短褲行走在大樓中，影片公開一天就吸引超過 200 萬的點閱率。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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韓網看到影片之後也火速掀起兩派討論，有人坦言雖然風格很強烈，但服裝實在是太裸露，稱「這樣算有穿還是沒穿？擔心10多歲的青少年會模仿」、「衣服真的太過分了，跟內衣有什麼區別？」、「太賣弄情色了！」不過也有粉絲力挺，認為是自由奔放的設定並不是賣弄性感的感覺，希望大家可以放輕鬆看即可。另外5人的黑白直拍影片也在稍早上線，再度吸引網友目光。

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