韓團EPEX將來港舉行個唱超興奮　用廣東話拍片預告有特別舞台

韓國新生代男團EPEX即將在3月9日(星期六)於香港舉行EPEX 2ND CONCERT <So We are not Anxious> i in HONG KONG演唱會。因此 EPEX成員更特別為即將來臨的香港演唱會製作了一段問候影片,表達了他們對香港粉絲的感激之情。8位成員除了對ZENITH(EPEX粉絲名稱)保證會送上最好的舞台之外,更透露會有香港場的驚喜表演,約定粉絲們不要錯過他們別具意義的第一個香港演唱會。

EPEX將於3月9日(星期六)在香港舉行演唱會。

從影片可見EPEX的隊長WISH率先提起粉絲們的名字:「香港嘅ZENITH !2,3。」之後全隊EPEX齊聲用廣東話高呼:「Eight Apex!大家好我哋係EPEX!」充滿活力,氣勢十足。接着KEUM再表示:「香港嘅ZENITH!EPEX終於在香港舉辦演唱會喇!」全隊EPEX興奮得一起拍手歡呼。之後BAEKSEUNG補充表示:「我哋將會喺3月9號在KITEC Music Zone舉辦EPEX 2ND CONCERT <So We are not Anxious> in HONG KONG,首次與大家見面。」A-MIN真摰地表示:「終於可以親自見到我非常想念的香港ZENITH了,感到非常興奮!」AYDEN則說:「我哋EPEX會好好珍惜同大家一齊嘅時間!我哋會用心準備我哋嘅演出!」

EPEX為香港粉絲錄製影片。

比較有趣是當JEFF提到:「讓我們一起留下難忘而美好的回憶吧!」坐在身旁的AYDEN即時舉起兩隻拇指,非常可愛。而MU就向購票的觀眾承諾:「這是我們在香港的首次演出,我們將把所有的活力和魅力帶到舞台上。」YEWANG更驚喜透露:「為咗香港嘅ZENITH,我哋準備咗特別嘅舞台表演!你哋一定會嚟睇吧?」之後隊長WISH再約定歌迷3月9號在香港見,最後EPEX全隊再用廣東話表示約定大家香港見。