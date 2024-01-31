韓團EPEX將來港舉行個唱超興奮　用廣東話拍片預告有特別舞台

韓國新生代男團EPEX即將在3月9日（星期六）於香港舉行EPEX 2ND CONCERT <So We are not Anxious> i in HONG KONG演唱會。因此 EPEX成員更特別為即將來臨的香港演唱會製作了一段問候影片，表達了他們對香港粉絲的感激之情。8位成員除了對ZENITH（EPEX粉絲名稱）保證會送上最好的舞台之外，更透露會有香港場的驚喜表演，約定粉絲們不要錯過他們別具意義的第一個香港演唱會。

EPEX將於3月9日（星期六）在香港舉行演唱會。

從影片可見EPEX的隊長WISH率先提起粉絲們的名字：「香港嘅ZENITH ！2,3。」之後全隊EPEX齊聲用廣東話高呼：「Eight Apex！大家好我哋係EPEX！」充滿活力，氣勢十足。接着KEUM再表示：「香港嘅ZENITH！EPEX終於在香港舉辦演唱會喇！」全隊EPEX興奮得一起拍手歡呼。之後BAEKSEUNG補充表示：「我哋將會喺3月9號在KITEC Music Zone舉辦EPEX 2ND CONCERT <So We are not Anxious> in HONG KONG，首次與大家見面。」A-MIN真摰地表示：「終於可以親自見到我非常想念的香港ZENITH了，感到非常興奮！」AYDEN則說：「我哋EPEX會好好珍惜同大家一齊嘅時間！我哋會用心準備我哋嘅演出！」

EPEX為香港粉絲錄製影片。

比較有趣是當JEFF提到：「讓我們一起留下難忘而美好的回憶吧！」坐在身旁的AYDEN即時舉起兩隻拇指，非常可愛。而MU就向購票的觀眾承諾：「這是我們在香港的首次演出，我們將把所有的活力和魅力帶到舞台上。」YEWANG更驚喜透露：「為咗香港嘅ZENITH，我哋準備咗特別嘅舞台表演！你哋一定會嚟睇吧？」之後隊長WISH再約定歌迷3月9號在香港見，最後EPEX全隊再用廣東話表示約定大家香港見。