陳芳語突爆婚訊 男方真實身份被起底 多才多藝仲係「隱形富豪」
撰文：聯合新聞網
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Kimberley（陳芳語）與「血肉果汁機」鼓手彥文戀愛一年多，如今傳出男方有意將在今年5月她30歲生日時結婚，而男方的隱形富豪身分也被起底。
據「鏡週刊」報導，陳芳語與彥文交往後，有時會在社群放閃，宛如熱戀的情侶，彥文過去曾有過一段婚姻，且有一個女兒，現在又有想婚的念頭，想娶陳芳語的心意還分享給朋友，而女方得知後也是滿心期待，彥文除了是樂團鼓手外，本身也是一名物理治療師，平時還會舉辦保健講座，甚至還傳他是百花紅大酒家和賓王大飯店的老闆，看來身家背景不平凡。
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