陳芳語右胸露出「小粉紅」疑走光　肚腩仔反成網民焦點：懷孕了？

擁有甜美外表、火辣身材的Kimberley（陳芳語），5月認與樂團血肉果汁機鼓手彥文交往，不僅音樂上合作，陳芳語也時常透過社交平台分享男友所屬樂團演出，大方愛相隨放閃！日前陳芳語受邀出席國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum），穿著白色綁帶露背連身褲，不僅微飄孕味，還被網友發現疑似走光露點，引起熱議。



陳芳語穿著白色綁帶露背連身褲，火辣露出側乳，但2張撐腰、手摸腹部的照片，坐在椅子上拍照時，也雙手交叉腿間遮肚，加上小腹微突，讓不少粉絲頻問：「懷孕了？」而陳芳語最後一張側坐照片，右胸前空隙有明顯小粉紅，也被質疑不小心走光露點，粉絲熱議「最後一張有亮點」、「太辣了」。

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對此，陳芳語所屬華風數位表示：「Kimberley當天有確實做好防護，無走光疑慮，謝謝大家的關心。」而不少網友討論陳芳語疑似懷孕，陳芳語也親上火線回覆：「最近吃太飽。」間接否認有喜；據悉陳芳語之前在健身房不慎拉傷腰部，至今腰傷未癒、無法運動，加上不時吃宵夜，導致火辣身材無法維持。

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