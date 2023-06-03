陳芳語泰國旅遊著比堅尼解放身材 賣性感不忘做善事救貓狗超暖心
撰文：聯合新聞網
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陳芳語今年生日逢9低調過，她因疫情3年沒有跟家人聚在一起，近日趁著生日給自己放了一周的假，帶著家人飛泰國小島度假，她也穿上性感泳裝大方解放好身材。
陳芳語新歌〈Street Signs〉除了唱出現代人太累太迷茫的心情，也是鼓勵自己的一首歌， 自嘲出道以來「人紅是非多」，出道至今也經歷一些的高低潮，她曾迷惘過，甚至懷疑自己，她說：「我小時候不懂事很容易衝動，現在的我會先停下來，告訴自己冷靜深呼吸，不要被情緒控制，當然說得比較容易，我就是努力讓自己越來越好。」
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她也說自己是工作狂：「我是一個講求效率的人，所以我做事情就是要快快快，出門工作要快，回家還要忙著照顧貓貓跟狗狗還有家裡其他動物吃喝拉撒，我真的常常把自己搞得很累，也把同事搞得很累，對他們很不好意思，所以這次生日我送給自己一個禮物，讓自己休息一個星期，什麼都不做，好好放假。」
她說：「這次選擇跟家人一起到悠閒的泰國小島度假，是因為小島的氛圍很舒服很悠閒，想吃就吃想睡就睡，在度假村走過來走過去，放鬆心情，聽聽鳥叫蟲鳴，最重要是一家人在一起比什麼都開心。」她還去參觀布吉島上的動物收容所，該收容所救援即將被吃掉的狗狗貓咪， 陳芳語除了長期關注這個收容所也會每月捐款。
至於生日願望，她說不太重視生日，希望身邊的家人、朋友們、同事們都開心平安快樂，還有全世界的動物都平安幸福。她也預告年底要發行新專輯，絕對會讓大家耳目一新。
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