張立昂曾肺塌傳病危「險放棄急救」揭近況　赴日滑雪巧遇梁朝偉

張立昂前年4月因肺塌陷緊急住院，一度傳出病危且插管治療，身體頻出問題。他日前出席自家經紀公司尾牙透露最新近況，剛從日本滑雪度假返台的他，計畫和朋友投資滑雪中心，「如果有機會的話，也很想考教練執照」。



剛度假返台的張立昂顯得神清氣爽，和經紀人柴智屏邀請旗下藝人出席尾牙同歡，他說這趟專程去日本滑雪待了一週多的時間，被問到有沒有遇到同好梁朝偉？他笑說，之前還真的遇過，也遇過章小蕙，大家有共同興趣，特別開心。

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之前曾投資餐飲的張立昂，因為股東異動已經退出經營團隊，不過對做生意仍興致勃勃，他表示因為演藝工作暫時沒有新的項目，所以要積極投資副業。他這回又動起商業腦筋，表示想和朋友一同投資滑雪中心，地點可能是新潟的湯野，或是長野縣的野澤。

17歲就開始接觸滑雪運動的他，近年因為工作的關係，一年只有一趟滑雪行，他謙虛地說：「所以我一直沒有進步，程度一直停留在當年」，對滑雪有高度興趣的他，也很想進一步考教練執照，對於未來的藍圖，他也充滿嚮往地說：「現在日本投資房地產很便宜，認為滑雪度假中心是有未來，以後如果沒有拍戲工作時，就可以待在滑雪中心」。

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