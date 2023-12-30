金手指專訪｜劉德華梁朝偉相識超過40載　罕互揭缺點唔怕得罪對方

劉德華、梁朝偉帶來動作新片《金手指》，日前接受聯合報專訪，2位巨星雖不常見面，彼此工作雖忙，私下情誼仍相當深厚，更在專訪時互誇彼此帥，還爆料彼此的小缺點，梁朝偉說劉德華的缺點就是太努力了，「他一直工作，沒有好好去享受生活」，劉德華則說梁朝偉全部都很完美，「只是有時候可能有點懶」。



提到彼此最帥的部分，2人相識超過40年，梁朝偉直言劉德華無論是唱歌、拍戲都是高水準，劉德華則說梁朝偉從以前到現在，生活態度都非常從容，「我現在也要開始學他了，去做自己想做的事」。

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梁朝偉在《金手指》扮演憑藉炒股致富的金融集團主席程一言，劉德華則飾演剛正不阿的廉政公署主任劉啟源，2人直呼角色某些特性與自己非常像，梁朝偉更直言「我就喜歡玩啊，不喜歡工作啊，演起來就很開心」，並說劉德華的角色相當執著，正巧也與他的工作價值觀非常相像。

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劉德華雖然有段時間沒有去台灣，但表明之後一定會在台灣開演唱會，「先去電影院看看我們兩個人演戲吧，希望不久後的未來，有更多機會可以跟台灣粉絲見面」電影將於30日上映。

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