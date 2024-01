梁朝偉唔係時刻都社恐？喺一個環境下突變「E人」仲會主動溝通

梁朝偉19日為電影《金手指》進行線上問答,與粉絲互動,有位粉絲留言:「Can I call you daddy? ​​」,偉仔還真的回答了,他「一雙大眼睛」+「比出X手勢」的表情符號表示拒絕,反倒引起其他粉絲頻頻留言:「Daddy」,還有粉絲稱「不叫Daddy叫baby」。



而發問的網友還補充道:「 it takes a hot middle aged guy with a big job to be a daddy!!」直呼偉仔是有魅力有成就的熟男大叔。

出了名是個「i」人的梁朝偉還透露:「其實我在片場很e」,他表示在工作的時候會主動和演員交流,和團隊溝通,投入角色的時候,就不覺得社交困難了。

而有粉絲看到賣力宣傳,像是把5年的營業額度都用光了,擔心他結束活動後會神隱很久,他則明確回應「不會」。

