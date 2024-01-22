梁朝偉唔係時刻都社恐？喺一個環境下突變「E人」仲會主動溝通

梁朝偉19日為電影《金手指》進行線上問答，與粉絲互動，有位粉絲留言：「Can I call you daddy？ ​​」，偉仔還真的回答了，他「一雙大眼睛」+「比出X手勢」的表情符號表示拒絕，反倒引起其他粉絲頻頻留言：「Daddy」，還有粉絲稱「不叫Daddy叫baby」。



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而發問的網友還補充道：「 it takes a hot middle aged guy with a big job to be a daddy！！」直呼偉仔是有魅力有成就的熟男大叔。

出了名是個「i」人的梁朝偉還透露：「其實我在片場很e」，他表示在工作的時候會主動和演員交流，和團隊溝通，投入角色的時候，就不覺得社交困難了。

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而有粉絲看到賣力宣傳，像是把5年的營業額度都用光了，擔心他結束活動後會神隱很久，他則明確回應「不會」。

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