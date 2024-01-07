金手指專訪｜梁朝偉14條問答揭開影帝另一面　從影40年罕談退休

梁朝偉今年61歲了，生活十分簡單：愛吃沙律和麵條，尤其偏愛蕎麥麵；喜歡逛街，但很少買；一半時間生活在日本，很少跟圈內人來往。對於外界給他的「社恐」、「i人」標籤，他回應一条：「實際上我沒有那麼i的，熟悉之後，我是挺健談的。」



很少出現在公眾視野的他，最近突然高頻「營業」，和劉德華密集路演、參與電影《金手指》的映後，這是時隔20年後二人的再度合作，當年《無間道》的編劇莊文強擔任本片導演：「兩人的對手戲看到就很珍惜了，不知道下次是什麼時候。」

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在《金手指》上映的前兩天，一条和梁朝偉、導演莊文強聊了聊電影和生活。梁朝偉比約定時間早十分鐘到達，全程有問必答，眼神專注又溫和。演了40年電影，他依然有困惑，「好像又到了另一個瓶頸期。」他認為自己到了表演生涯裡最後一個階段，再過3、5年差不多就退休了。但在這之前，「想再做一個超越我想像的角色，這是我最大的欲望。」

編輯：張銳嘉／責編：陳子文（一条）



一条：梁先生20年後跟劉德華再次合作，有怎樣的感受？

梁朝偉：隔了20年，大家都改變了很多，都成熟了，無論在人生閱歷上，還是表演方面，但是那種默契跟新鮮感還是有的。

一条：導演如何攢的局，攢出梁朝偉、劉德華的陣容？

莊文強：《金手指》劇本在2019年底寫好的時候，一個外國公司正好要重發《無間道》的光碟，我突然意識到原來和他們上一次合作已經過去了這麼久。

之前我跟劉先生提起過這個事情，但大家沒放在心上。直到我把劇本寫好了，才分別給兩位看。我直接說，希望這次兩位演的角色倒過來，讓梁先生演反派，劉德華演警察。他們都沒有什麼猶豫。

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一条：梁先生收到的劇本不在少數，您曾說拒絕過很多劇本，為什麼對這個劇本感興趣？

梁朝偉：以前我很少有機會演反派，這一類型的金融詐騙題材我從來沒有接觸過，覺得很有趣。加上跟莊文強、劉德華也認識很多年，我跟華仔是很有默契的搭檔，那就拍吧。

一条：20年前《無間道》兩人的對手戲莊導作為編劇也在場，兩位這次的對手戲給你怎樣的感受？

莊文強：有時候我跟攝影師看到兩個人在同一個畫面裡面出現，那個力量就出現，真的很魔幻。這一次對手戲比《無間道》的時候多，當然很珍惜，我不知道下一次再看到二人合作是什麼時候。

最讓我驚訝是原來梁朝偉可以有那麼多誇張極致的表情，我是沒見過的。這部戲如果做表情包，是滿滿一包了（笑）。

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一条：《金手指》講了一個怎樣的故事？

莊文強：《金手指》改編自1980年代的真實故事。一個在東南亞生意失敗的人，在香港利用股票市場，從 0 賺到 100 億。主角程一言創造了奇跡般的事業，但又在短短的一兩年之內，市值蒸發一百個億，整個王國都崩潰了。

一条：梁先生對股票瞭解嗎，為這部戲做了哪些前期準備？

梁朝偉：我自己是完全沒有任何炒股經驗的，因為70、80年代的時候我還很小，對當年香港的金融業完全不理解。準備這個角色的過程，導演給了我很多參考，很多真實案例的書，包括請專家來教我們，那個年代的交易方式，嘗試去理解他怎麼會變成這樣的一個人。

一条：很多觀眾覺得您「社恐」，是「i人」，您覺得自己i嗎？

梁朝偉：其實我也不是那麼i，是因為我不熟悉的人，我真的不懂得怎麼跟人家溝通。跟我熟悉以後，其實我是挺健談的。

一条：二位私下是多年好友，莊導眼中的梁朝偉是怎樣的人？

莊文強：我只能說他是一個很平和的人。我們兩個很像，他節奏好像更慢一些。我們吃的東西也都很清淡，喜歡的東西也都比較文青一點。我們不聊八卦的，都是聊電影、文學、音樂，還有聊所謂對世界的看法。

一条：梁先生平時會看什麼電影？

梁朝偉：我特別喜歡去電影院看電影，什麼電影都看，一個星期看三四部。因為我小時候長大在60、70年代，去電影院看電影是唯一一個娛樂，我特別喜歡那種氣氛。我會選擇一些場次，是人家要上班的時候，人會相對少一些。

一条：很多人說在香港演員只是一個職業而已，您怎麼看？

梁朝偉：上一部電影拍完以後我一直在休息，兩年沒有工作。對我來說演員只不過是一個工作，平常還是跟正常人生活一模一樣。因為我們在電影裡面還是要扮演生活中很多人，如果你平常不是像一個普通人去生活的話，你根本不可能理解這些角色是什麼樣的。

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一条：聽聞您鍾愛極限運動，運動帶給你的體驗是怎樣的？

梁朝偉：我平常腦子裡面會一直想很多東西，只有在運動的時候才可以放鬆，特別是比較危險的運動，必須要非常集中精神，不用想東想西。

我最近在學帆船。我有朋友是玩帆船的，帶我去體驗過一次，後來我發現，原來帆船你要對整個環境、天氣的變化、風向的變化要很敏感，這個是我以前不懂的。包括我去滑雪，其實安全方面，只要你知道自己的能力能做到哪，快慢就是自己控制了。

一条：您生活中有強烈的欲望嗎？

梁朝偉：我覺得我自己平常生活也是很簡單的。我喜歡逛街，但是我只是喜歡看。沒有特別希望擁有什麼，去看我就已經很開心。

我現在最大的欲望可能也就是拍電影，做一個超越我想像的角色，找一個最大的突破，也是我最大的願望。

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一条：莊導曾問過您什麼時候想退休，答案還是一樣嗎？

梁朝偉：我覺得可能再過3、5年應該差不多了。

一条：現在是否在準備下一部戲？您對未來還有什麼樣的期望？

梁朝偉：我覺得我也到了我表演生涯裡面算是最後一個階段，想去嘗試一些跟我以前不一樣的、反差很大的角色。最近在準備一個歐洲導演的戲，演一名腦神經科學家，所以一直在看相關的書，還去香港不同的大學找腦神經科學家去聊天，去理解他們的領域。

現在我會希望跟不同地方的電影人合作。畢竟我也演了40年的電影，感覺好像又到了另外一個瓶頸的位置，不知道還有什麼進步的空間，有怎樣的可能性。

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