金手指｜梁朝偉劉德華IG拍片宣傳新戲　兩大影帝原來已經合作40年

由梁朝偉、劉德華領銜主演的全新電影《金手指》即將在12/30重磅獻映,兩位影帝特別拍攝了趣味短影片俏皮互動,一問一答默契十足,展現多年來合作的好交情。梁朝偉的妻子劉嘉玲幫老公全力宣傳新戲,分享電影海報、趣味影片,還大讚梁朝偉與劉德華是:「最佳拍檔!」引來超過萬名網友按讚!



劉嘉玲幫梁朝偉、劉德華新片《金手指》宣傳

成功的男人背後一定有個偉大的女人,香港影帝梁朝偉最近忙著宣傳與老拍檔劉德華演出的新電影《金手指》,愛妻劉嘉玲也在自己的Instagram幫忙轉發、分享,不僅接連PO出《金手指》電影海報,發出限時動態協助宣傳,最近還秀出老公梁朝偉與劉德華的趣味互動影片,讓影迷相當期待。(點圖放大瀏覽👇👇👇)

梁朝偉、劉德華俏皮互動

影片中的梁朝偉、劉德華兩人一問一答,劉德華先問:「合作幾年?」,梁朝偉秒答:「40年」,劉德華再問:「天台(無間道)幾年?」,梁朝偉接招回應:「22年」,最後劉德華追問:「下次再見呢?」,梁朝偉妙回:「跨年」,跨年檔期12月30日正是《金手指》上映日期,劉嘉玲為影片寫下註腳:「最佳拍檔!」,上傳網路幫忙宣傳,引來劉德華轉發:「See you in the New Year' sEve見一面吧!在跨年,在即將殺青的2023。」

《金手指》兩大影帝再鬥演技

由梁朝偉、劉德華華麗聯手的全新電影《金手指》由《無間道》莊文強擔任編劇、導演,靈感來源自1980年代轟動香港的佳寧集團案,片商斥資3億5千萬港元,大手筆打造出紙醉金迷的黃金帝國。

梁朝偉在《金手指》飾演沉溺於金錢遊戲的集團主席「程一言」,劉德華則演出追查真相的公署調查主任「劉啟源」,兩大影帝睽違22年再度同台鬥演技,令粉絲們心甘情願掏錢買票進戲院捧場。

夢幻卡司令人期待

《金手指》背景在80年代誘人犯罪的金錢迷局當中,除了梁朝偉、劉德華兩大影帝是一大亮點之外,演員陣容也相當堅強:蔡卓妍、任達華、方中信、太保、文仲華、陳家樂、姜皓文、白只…等眾演員傾巢而出,超強大的夢幻卡士實在太令人期待!

