梁詠琪低胸衫登台灣紅白微露性感　連唱8首經典歌為4月個唱熱身

台視《2024超級巨星紅白藝能大賞》日前在台北小巨蛋盛大登場，廣邀超過30組巨星齊聚一堂陪伴觀眾迎新春。梁詠琪4度陪伴粉絲歡慶除夕，她從中央升降舞台現身，以〈有時候〉揭開序幕，接下來一口氣帶來〈短髮〉、〈新鮮〉、〈魔幻季節〉、〈偏見〉、〈當我愛上你〉、〈膽小鬼〉、〈B面第一首〉等8首串燒歌，曲曲經典，完美無瑕的天籟嗓音，讓在場觀眾立刻陷入回憶殺。



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她一身白色平口馬甲搭配褲裝，加上紅色蓬袖披風，在點點星光布景的襯托下更顯仙氣。正在計畫4月開演唱會的梁詠琪，這次再回到《紅白》表示感覺很不一樣：「這次來到紅白，意義特別不同，今天來這好像暖身一樣，這次會設計專屬台灣歌迷100%的國語歌單。」特別感謝台灣歌迷的支持，並俏皮的隔空打勾勾、蓋章，和大家約定演唱會上見面！

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近期發行新專輯的吳克群睽違6年再踏上《紅白》舞台，身穿銀白色套裝，露出精壯手臂，帥氣現身在特製的紅色電話亭內，帶來人氣歌〈為你寫詩〉、〈沒關係〉2首歌，勾起現場觀眾回憶殺跟著大合唱，緊接著演唱新歌〈就讓我喝醉〉時，電話亭內緩緩注入水，水位由腳踝漸升至胸前，創新的演出引發現場觀眾滿滿尖叫聲，搭配乾冰及絢爛燈光，視覺效果震撼全場，最後吳克群也祝福大家：「新年快樂！記得為自己做不可能的事，為自己寫詩！」

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難得合體的饒舌天團「頑童MJ116」擔任本屆的華語壓軸，一出場就造成全場轟動，三人嗨唱〈Ride With Us〉，台下螢光棒跟著重節拍揮動，緊接著MC HotDog熱狗帥氣現身，率領六位辣妹舞者走向延伸舞台熱唱〈約翰屈伏塔〉，小巨蛋彷彿化身大型舞池一般，接著大淵、瘦子、小春一齊走向小舞台，帶來〈Super Duper〉邀請全場觀眾一起跳舞，現場氣氛沸騰到最高點！

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