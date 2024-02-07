清純女星拍「19禁劇集」尺度大仲玩女女戀　網民最想知對手係邊位

韓國女星惠利為知名女團Girl's Day的成員，憑藉經典韓劇《請回答1988》再攀事業高峰，一度登上韓國富比士名人榜第3位，是當時女藝人的榜首，廣告代言、戲劇邀約不斷。昨（6）日傳出她將出演漫畫改編的電視劇《善意的競爭》（Friendly Competition），不只有女女戀，更涉及19禁的內容，尺度相當大膽。對此，經紀公司也發聲回應。



綜合韓國媒體報導，《善意的競爭》改編自同名漫畫，惠利有望擔綱女主角，在劇中是首爾名牌女子高校的權力中心，與轉學生從互相懷疑、牽制到逐漸陷入彼此的危險過程。這部懸疑驚悚心理劇涉及青少年自殘、藥物、DIY、校園霸凌等問題，預計被列為19禁戲劇。

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對於出演一事，惠利經紀公司透露，正在積極考慮當中，會再向外界公布。消息曝光後，雖然有部分粉絲認為該角色與惠利的氣質不符，但大多持正面態度，「GL+驚悚，姐我會看的」、「什麼時候播，好期待啊」、「搭檔是誰？等不及了」。

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