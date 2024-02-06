李英愛新版《大長今》不是續集亦非前傳？製作方發聲明闢謠揭玄機
撰文：聯合新聞網
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李英愛相隔20年重扮《大長今》，引發不少觀眾猜測新版《醫女大長今》與20年前的《大長今》之間是否有關聯性。因為謠言四起，製作公司KPJ 5日發表聲明闢謠，澄清兩個版本之間「沒有任何關係」。
根據韓媒掌握消息，李英愛雖然是民眾心中經典的《大長今》代表，但她和所有演員一樣，是按照SOP試鏡，憑實力取得角色演出機會。這也代表李英愛對新版《醫女大長今》的認同，也展現了想靠演技一絕勝負的野心。
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官方表示，新作中的人物和角色設定、故事情節都有別於2003年的版本，所以不是續集，更不是前傳，希望觀眾不要誤會。
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