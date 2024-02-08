本尊就位｜「甘藍」黃子桐憑古典美跑出　現實中原來係學霸

無綫熱播劇集《本尊就位》昨晚（7日）劇情講述自金爺（韋家雄飾）接手「溫香玉院」後有感生意未如理想，即將妓女「分級制」兼推行「人盡其才」計劃，樣子標緻及受歡迎的蝴蝶（區明妙飾）及甘藍（黃子桐飾）被列為「尊貴公主級」，次一等的迎春（丁樂鍶飾）及桔梗（彭翔翎飾）被列為「平民淑女級」，經常坐冷板櫈的丁香（尹詩沛飾）及羽衣（吳嘉儀飾）被列為「普通民女級」。民女級除了工資最低，更必須早起晚睡任兼職幫補妓院生意，就算「淑女級」亦要額外抽空拍攝宣傳照，令原本生活優哉遊哉的妓女怨聲載道…「溫香玉院」一直是《本尊》核心劇情及笑料源頭，昨晚吳嘉儀孖住尹詩沛齊齊著清裝賣茶一幕，配以二人拿手搞怪表情，喜感十足。另前晚（6日）一眾好姊妹圍著雪花（陳嘉慧飾）食花生一幕，尹詩沛的豪邁坐姿及食相，亦令場口生色不少。

前排甄采浠，後排左起：吳嘉儀、尹詩沛、黃子桐、陳嘉慧、彭翔翎、劉嘉琪、蕭麗芠。

除了兩大「搞笑擔當」，飾演甘藍的黃子桐（Rachel）亦值得留意，在「杜鵑（劉嘉琪飾）被殺案」及「妓女分級制」均有不少發揮的她，除了樣子標緻溫順，私底下更是學霸一名！現年28歲的黃子桐，於香港大學主修中文及犯罪學系，之後曾於醫療機構任營運主管；參選港姐後獲簽約無綫成為合約藝人，並於2020年起轉為經理人合約，曾於《愛‧回家之開心速遞》中飾演過超過十種不同類型角色；而於2019年開始參與劇集拍攝的Rachel，並未有放棄學業，並於2022年於香港中文大學完成碩士學位，主修公共衛生。

18歲踏上老闆娘之路

除了是學霸之外，Rachel原來十八歲已踏上老闆娘之路，去年更獨資60萬港元投資美容院生意。問到如何分身，Rachel說：「我本身都鍾意multi task，而且性格同外表完全相反，我外表係比較女仔，但真實性格就男仔頭、亦都好好勝，對自己要求好高，鍾意挑戰自己。嗰時我讀碩士撞正疫情，好多時候用zoom上堂，所以可以喺等埋位時上堂，相對易Manage。依家諗番起嗰陣真係搏晒命冇乜休息時間，一日瞓得兩個鐘左右，依家會開始注重番多啲身體健康。」Rachel亦坦言持續進修是想家人放心：「始終呢行比較唔穩定，所以屋企人都唔太贊成，亦都因為咁我就keep住進修，話畀佢哋知我有諗定出路。」

黃子桐校園照片。

「溫香玉院」戲內戲外都是好姊妹

Rachel又透露是首度飾演青樓女子及民初劇，並謂連穿旗袍也是初體驗：「好多謝梁耀堅監製今次畀呢個機會我，可能因為我個樣原來都比較古典，所以個角色都幾啱我。」Rachel續指與劇中「姊妹」戲內戲外均感情甚佳，並大讚「金爺」韋家雄是名副其實開心果：「佢係我哋劇入面嘅開心果，佢無論開到幾夜都好精神，又會搞到我哋個個女仔都笑得好開心。詩沛姐同嘉儀姐好搞笑，佢哋成日問幕後妓女分級制係咪歧視佢哋，因為咁啱我同妙妙係最細嗰兩個，我哋咁啱又係公主級。其實我哋呢班姊妹完咗套劇，私底下都有約出嚟食飯維繫感情，好難得。拍攝時最搞笑係，我哋會成日提醒大家唔好食太多，因為着旗袍時會凸腩。」

黃子桐擁有一雙修長美腿。