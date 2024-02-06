林凱恩無辜捲入餐廳欠債風波：知道有人想借我個名去向對方施壓

撰文：吳子生
出版：更新：

林凱恩（Iris）今日（6/2）現身油塘出席無綫處境塘劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動。提到早前報道爆料指她圈外男友男友Vincent及其父親位於尖沙咀山林道經營的一間餐廳拖糧，金額高達接近50萬，相關人士更點名指她是老闆娘。

Iris就事件接受《香港01》訪問時笑言：「點解又係我！其實我本身係好重情意，身邊嘅朋友嘅嘢，我幫得就幫，我就冇諗咁多嘢，可能其他見過我喺嗰間餐廳度幫手，就咁誤會咗。（話你喺度幫手埋數？）首先我就數學就唔叻，對金錢冇概念，咁所話我幫數就一定係誤會。（有指Vincent係你男友？）個個都咁講，其實嗰個係朋友嚟，而我都物色緊，暫時係未有，希望新嘅一年會有。（會唔會之前係男友，而家唔係？）學我媽咪話齋，一日未結婚都係朋友，而我就覺得一日未確定嘅話，我都唔敢講畀大家知，因為好多人都睇住我大，我要真係確定先會承認對方身份，因為好多時都怕會有變數，到時影響對方就唔係咁好。」

林凱恩今日現身油塘出席無綫處境塘劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動。（吳子生攝）

事件被爆出會否對你造成壓力？Iris笑言：「咁又冇。不過啲朋友講笑叫我唔好去佢哋啲餐廳食嘢，費時又扯上關係。我好希望新嘅一年會有啲正面嘅嘢。（會唔會怕咗唔敢再落去嗰間餐廳？）都唔會話唔落去嘅，但可能就選擇一大班人落去咁樣會好啲，避免再惹人誤會。始終自己都係公眾人物，知道有人想借我個名去向對方施壓，我好希望大家用一個正常合法嘅途徑去處理，我只係俾正能量俾大家，而我就唔希望做中間人嘅角色，牽涉喺唔同問題嘅事上面。呢鋪真係躺着也中槍。」

好親民。（吳子生攝）
+1
滕麗名被表情包累事 被網民批擺款黑面：有時我真係黑咗都唔知美斯缺陣惹全港公憤　謝東閔現場睇波直擊碧咸被噓慘況：我好心痛美斯缺陣｜孔德賢嬲爆不接受因傷解釋：踢得波多嘅人都有炎症啦美斯缺陣變羅生門　黃嘉樂感無奈：真心覺得呢一個係公關災難黃子桐聞同劇演員鄭啟泰突然離世深感痛心：早前活動先見過面
林凱恩
香港藝人動向