林凱恩無辜捲入餐廳欠債風波：知道有人想借我個名去向對方施壓

林凱恩（Iris）今日（6/2）現身油塘出席無綫處境塘劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動。提到早前報道爆料指她圈外男友男友Vincent及其父親位於尖沙咀山林道經營的一間餐廳拖糧，金額高達接近50萬，相關人士更點名指她是老闆娘。

Iris就事件接受《香港01》訪問時笑言：「點解又係我！其實我本身係好重情意，身邊嘅朋友嘅嘢，我幫得就幫，我就冇諗咁多嘢，可能其他見過我喺嗰間餐廳度幫手，就咁誤會咗。（話你喺度幫手埋數？）首先我就數學就唔叻，對金錢冇概念，咁所話我幫數就一定係誤會。（有指Vincent係你男友？）個個都咁講，其實嗰個係朋友嚟，而我都物色緊，暫時係未有，希望新嘅一年會有。（會唔會之前係男友，而家唔係？）學我媽咪話齋，一日未結婚都係朋友，而我就覺得一日未確定嘅話，我都唔敢講畀大家知，因為好多人都睇住我大，我要真係確定先會承認對方身份，因為好多時都怕會有變數，到時影響對方就唔係咁好。」

林凱恩今日現身油塘出席無綫處境塘劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動。（吳子生攝）

事件被爆出會否對你造成壓力？Iris笑言：「咁又冇。不過啲朋友講笑叫我唔好去佢哋啲餐廳食嘢，費時又扯上關係。我好希望新嘅一年會有啲正面嘅嘢。（會唔會怕咗唔敢再落去嗰間餐廳？）都唔會話唔落去嘅，但可能就選擇一大班人落去咁樣會好啲，避免再惹人誤會。始終自己都係公眾人物，知道有人想借我個名去向對方施壓，我好希望大家用一個正常合法嘅途徑去處理，我只係俾正能量俾大家，而我就唔希望做中間人嘅角色，牽涉喺唔同問題嘅事上面。呢鋪真係躺着也中槍。」

好親民。（吳子生攝）