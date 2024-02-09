蔡穎恩孖連家穎炮製芝士蘿蔔糕　大曬刀功Vian好味到跳舞

入得廚房出得廳堂的蔡穎恩（Evelyn）相約「長腿師妹」Me&成員連家穎（Vian），為YouTube頻道「Highlighter橫間道」拍攝賀年特輯，炮製蘿蔔糕慶新春。Evelyn強調並非烹飪教學，純粹分享自己很喜歡的食譜，不過她煮得有板有眼，超強刀功獲Vian大讚更封「食物切割師」。相反，入廚初哥Vian不時出現「蝦碌」情況，頻頻鬧出笑料，場面爆笑。

Evelyn表示特別喜歡本地白蘿蔔，因為味道非常清甜。其他食材還有瑤柱、冬菇、粘米粉以及來自家鄉的臘腸。她說：「我阿嬸喺家鄉特登帶嚟畀我，非常肥美。」Evelyn將蘿蔔洗乾淨後，便放在砧板上開始刨皮，她指這是最安全的刨皮方法。Vian立即有樣學樣，可惜一刨便跣手，Evelyn嚇得目瞪口呆。Vian笑着說：「我得㗎，Practice makes perfect（熟能生巧）。」Evelyn卻皺眉一臉擔心，笑言要預早準備急救箱。

點解咁嘅面口?

刨好蘿蔔皮後，Evelyn表示最心驚膽戰的環節，就是將材料切件備用。Evelyn教Vian將蘿蔔切片再切條，見她手起刀落，切出長短粗幼均一的蘿蔔條，果然工多藝熟。她瞬間將眼前的蘿蔔、臘腸等材料切好，刀功獲Vian大讚被封為「食物切割師」。Evelyn透露很喜歡切食物，她說：「切嘢係修養心靈練習，可以去除雜念，當下唔需要諗太多。」相反，Vian就顯得有點手忙腳亂，雖然她多次表示「我得嘅」不斷自我鼓勵，不過Evelyn依然非常擔心。為安全起見，她安排Vian用鉸剪剪冬菇和用手搣乾瑤柱，成功在沒有見血的情況下處理所有材料，順利將蘿蔔糕放入蒸爐，全場拍手歡呼。

有料到。

蒸蘿蔔糕後開始香煎環節，Vian推介香煎芝士蘿蔔糕，現場散發濃郁芝士香，煎至金黄色的蘿蔔糕咬落「索索聲」，香脆可口。Vian揈着手表示「好味到跳舞」，再瞇起雙眼笑說：「好味到Hang機」。Evelyn好奇Vian上家政堂的情況，更問對方的拿手菜是什麼？Vian笑指最拿手的菜式是超重口味意粉，她說：「我嗰時家政攞A，因為老師好鍾意重口味，我專登買啲勁重口味嘅意粉醬去考試。」Evelyn一臉疑惑問道：「你學整意粉，但買現成嘅意粉醬？」Vian連忙說：「對唔住呀老師，唔好收咗我張證書啊！」