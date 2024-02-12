張鎬濂未敢開拓香港市場　余宗遙區珀豪揚言齊去丁子朗屋企渡歲

TVB節目《亞洲超星團》內有9位香港區代表，分別是丁子朗（丁丁）、冼靖峰、區珀豪、黃奕斌、張鋯濂、文佐匡、黃星綽、余宗遙及方玉亨。日前（9日）超星團8位香港區代表一同出席花車活動綵排並接受《香港01》訪問，對於可以在花車活動上表演他們都感到十分興奮。

超星團8位香港區代表丁子朗（丁丁）、冼靖峰、區珀豪、黃奕斌、張鋯濂、文佐匡、黃星綽、余宗遙及方玉亨一同出席花車活動綵排。(陳順禎 攝)

張鎬濂被問到在參加《亞洲超星團》之前一直都在內地參加節目及訓練，直至參加了《亞洲超星團》後多了機會在香港亮相，被問到會否趁機開拓香港市場時，他就說：「其實參加亞超（《亞洲超星團》）嗰陣呢，我係好少喺香港做活動，所以都希望香港呢一邊會有更加多嘅人認識到我。」至於談到開拓一字，他就覺得「隨緣吧」，因為首要的條件是讓香港更多的人認識他。

張鎬濂未敢開拓香港市場，佢覺得首先要令多啲人認識先。(陳順禎 攝)

而年紀最輕的方玉亨（亨亨）今次第一次參與大型的節目，他感到十分興奮：「之前表演都可能係喺學校表演，即係學校可能跳舞表演，又或者音樂劇表演呢，喺學校嘅舞台都覺得好滿足。突然間呢個暑假就嚟咗個咁大嘅舞台表演，同埋識到咁多咁有經驗同咁特別嘅人都真係好開心。」亨亨說在這次的比賽中得獲得了很多，不論是友誼還是經驗，都令到他覺得很難忘。

方玉亨是第一次參與大型的節目。(陳順禎 攝)

上月底文佐匡在家中舉辦生日派對，主題是他最喜歡的蜘蛛俠，更意外曝光了他的豪華大宅：「我媽媽上年幫我搞咗蠟筆小生嘅主題，咁佢又知我鍾意蜘蛛俠，所以就整咗蜘蛛俠嘅主題。跟住我知道咗之後就話不如大家都著蜘蛛俠嘅衫啊，咁樣好似好玩啲，」而與文佐匡同年同月同日生日的余宗遙就表示幸好自己遲到，不然都要一起穿蜘蛛俠的服飾，他更笑指：「我著唔落，呢排發咗福。」而文佐匡亦表示那個就是他的家，余宗遙更誇張演繹見到他家的感覺。

文佐匡在家中舉辦生日派對，意外曝光了他的豪華大宅。(陳順禎 攝)

眾人被問到新年將會怎樣過時，黃星綽就表示會到文佐匡的家拜年，因為自己還未去過他的家。而余宗遙則說新年要到丁丁家「開賭」，揚言要「打爆佢個莊」，區珀豪亦附和說道要「打爆佢個莊」，丁丁立即澄清說是「小賭怡性」。

黃星綽就表示會到文佐匡的家拜年，因為要欣賞他的豪華大宅。(陳順禎 攝)

區珀豪今年在香港過新年，他表示很開心：「因為上一年冇返嚟過年，有工作喺內地，咁今年返嚟過年屋企人準備咗幾大封利是。」他表示十分期待，而丁丁亦立即說大家一起到他家拜年，他開玩笑的說：「首先打爆你個莊先，如果唔係冇得嚟。」果然二人十分老友。

區珀豪去年因為工作而沒有回家過年，今年終於可以陪一下家人。(陳順禎 攝)

張鎬濂則表示：「今年好難得返嚟過年，但係初四我就可能會去廈門探親。」他會陪著家人四出拜年，而黃奕斌就說家人叫他要多點出去「逗利是」：「所以我都係會出嚟搵你哋㗎啦。」

張鎬濂會陪著家人四出拜年。(陳順禎 攝)

黃奕斌就說家人叫他要多點出去「逗利是」。(陳順禎 攝)

亨亨就說會跟家人及朋友渡歲：「因為咁啱學校都會放假。」說到這句，一班哥哥們便立即糾正他新年是法定假期，所以一定是假期，哥哥們亦好奇在國際學校讀書的亨亨，同學們會否慶祝新年，亨亨表示：「其實真係少嘅，通常都會跟屋企人去食餐飯。」丁丁更捉弄亨亨，說要封利是給他這個「長輩」。