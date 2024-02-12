嚦咕嚦咕新年財｜梁詠琪專訪自認牌品好 因戲中一句對白笑到依家
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
梁詠琪和劉德華主演的賀歲電影《嚦咕嚦咕新年財》已是22年前的電影，裡面的台詞至今仍是華人過年打麻將的必備經典。梁詠琪在片中輸牌就大發脾氣的模樣令人發噱，她受訪時笑說：「我其實牌品超好的，都讓人家贏！」
【相關圖輯】梁詠琪入行前長髮少女照曝光「外貌至今零變化」粉絲：太誇張（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+4
梁詠琪在片中的搞笑形象深植人心，就連身邊朋友也中毒深，「我朋友說一輩子一定要跟梁詠琪打過一次麻將，我就滿足一下他們，我就坐在固定位置不動，朋友來輪流上場，很好笑，每個人都坐下來都說一樣的對白『奶奶！你咁樣係誅唔係鬆』。」大家邊講邊笑到不行。
【圖輯】點圖放大重溫《嚦咕嚦咕新年財》經典場口👇👇👇
+12
老公沒學麻將，自然不上牌桌，「如果他會就太厲害了，他會觀摩中國人過年的喜慶活動， 像我不太會下廚，都是媽媽在負責，我們吃素，媽媽會煮素菜，先生也會下廚，他會做西式的，我們過年就是中西式菜色合併。」
梁詠琪和西班牙老公結婚後，好幾次過年都去西班牙探親，「初一我們在香港跟媽媽拜完年後就飛去西班牙，把中國過年的喜慶和習俗帶給他家人，他們也覺得很好玩。」比如發紅包，「香港的習俗是包給後輩，所以我媽會給我們壓歲錢，我先生拿到就『哇』，說過新年真快樂。」
【圖輯】點圖放大看更多梁詠琪IG分享的近照👇👇👇
+19
她婚後第一年在家裡過年，老公陪著她準備紅包，見到要撒出去超多錢，忍不住說「好險只是第一年，不然每一年都要這麼多開支」，梁詠琪吐槽老公的天真：「我說沒有喔，每一年都要給喔！生了女兒後我就說可以開始回收了。」
【相關圖輯】2024年8部台劇推薦 柯震東王柏傑《乩身》撼梁詠琪《聰明鎮》（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+23
梁詠琪專訪｜結婚12年頻曬恩愛 自揭最欣賞老公Sergio呢一點梁詠琪靚樣十年如一日分享養顏秘訣 視一位影壇大前輩為凍齡女神一代玉女梁詠琪：40歲後，我做回自己的主人 不被旁人牽著情緒走梁詠琪記招突然眼濕濕 被郭富城鄭中基楊采妮感動：他們是真誠的聰明鎮｜梁詠琪擔正伊藤潤二改編台劇5大賣點 神還原富江超恐怖林嘉欣離婚｜袁劍偉曾涉抄襲連累梁詠琪 本土創作人曬對比圖做證
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】