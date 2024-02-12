舒淇淡妝抱貓拍片拜年散發自然美 反思過去學懂做人一件事
撰文：中天新聞網
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女神舒淇來拜年啦！舒淇日前在社群網站發布一支抱著愛貓向粉絲拜年的影片，「又一輪轉開始了，每一年辭舊迎新時，我都會反思一下自己過去的日子，有沒有什麼需要改進的」。
舒淇畫上淡妝出鏡，她在貼文中記錄心情，「隨著年紀慢慢的成長，也開始懂得將腳步放慢一點、觀察多一點。如我會在接近爆發邊緣時，會把嘴巴閉緊，就算兩條眉毛都快連在一起，也能壓抑心跳的速度與喉嚨裡要爆發出口的衝勁，其實往往在一件事情發生時，如能設身處地的稍微為對方想一下，或許能讓自己腦梗的機率慢慢降低」。
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她說，「現在的自己懂得調整負面情緒，這些年的經驗教會了我，面對無法解決的問題時，先將自己抽離，不先做任何評判，當心跳平緩，腦子不被火氣給牽引時，適當的解決方法就會出現…就算你還是覺得什麼都沒有出現…至少也不會說出無法回收的言語」。
文末不忘祝福粉絲，好的全都實現，不好的都能轉化成好的能量，灌溉所有需要幫助的眾聲。正能量貼文吸引網友為她點讚，留言祝福心目中的女神新年快樂。
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