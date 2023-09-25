Bottega Veneta SS24獲舒淇加持　將全世界民族服飾融入高級時裝

【舒淇/Bottega Veneta】許多成功時裝大牌在更換創意總監，都會經歷過一些起伏不定的陣痛期，然而Bottega Veneta卻厲害地「無縫接軌」……



Bottega Veneta SS24。（Bottega Veneta）

大成功的Daniel Lee離開了，接捧的Matthieu Blazy同樣即速一錘定音，在過去數季便憑藉意大利三部曲Italian Trilogy為Bottega Veneta贏盡掌聲，最新SS24更由意國走出國際，一如其邀請函上印有的指南針及世界地圖一樣，從東南亞、南美洲、俄羅斯乃至布列塔尼等不同地域涉自靈感，讓具當地服飾特色的元素注入新季之中，增添異國風情。

以絨毛布編織而成的巨大繡球，縫合在透視服裝之上。（Bottega Veneta）

既是性感，亦滿載小島風情。（Bottega Veneta）

將斗篷與乾濕褸合二為一的新穎式樣，成功集機能及遊牧民遊風尚在其中。（Bottega Veneta）

如是者許多具渡假風情或民族色彩的休閒衣服，都出現在Bottega Veneta SS24系列裡，最矚目作品，首推最後登場那兩套仿如Hula 草裙舞衣飾一樣的套裝，以絨毛布編織而成的巨大繡球，縫合在漁網貼身服裝之上，既是性感，亦滿載小島風情，堪稱點題之作。另外將斗篷與乾濕褸合二為一的新穎式樣，成功集機能及遊牧民族風尚在其中，除Bottega Veneta之外新季尚有很多品牌也是如斯類似設計，可說是務必關注的潮流。

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其他服飾Matthieu Blazy亦刻時透過流蘇或圖騰技法，來強化其民族風視覺效果。羊毛大褸及皮革裙子皆鑲有流蘇飾邊，Look 50更將流蘇巨大化變成條子一般，灑落地結合到衣服之上，既具民族風情，亦間接將Bottega Veneta招牌Intrecciato織皮技藝宏揚開來，一見難忘。

Bottega Veneta設計團隊落足心機地將不同物料、編織法融入系列之中，使很個手袋都有着異國風情。（Bottega Veneta）

新季刻意推出了很多特大Size包袋。（Bottega Veneta）

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至於包袋方面，Bottega Veneta設計團隊落足心機地將不同物料、編織法融入系列之中，使很個手袋都有着異國風情，卻又不失Bottega Veneta原有工藝和奢華感，須知道要製作具地區特色的產品並不困難，只有將該地區特色圖案、用色及工藝無限放大便是了，但這樣做出來的作品卻只會變成旅遊景點紀念品專賣店中常見的Souvenir，如何將工藝特點與時尚潮流取得完美平衡，才是一個成功設計師值錢的地方。