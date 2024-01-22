蘭州警方徵集影視投資詐騙案線索　郭富城、舒淇等主演電影涉案

1月22日，「多位明星參演電影涉影視投資詐騙案」相關話題登上微博熱搜榜。

蘭州警方披露稱，涉案犯罪集團精心設計編排話術，引導投資者購買電影「收益份額」實施詐騙，涉及4家公司和12部電影，其中由郭富城、楊千嬅主演的電影《麥路人》，以及舒淇主演的電影《痞子愛人》位列其中。



1月16日，蘭州市人民檢察院、蘭州市公安局聯合發布通告，征集影視投資詐騙案件線索。

通告稱，蘭州市公安局於2022年偵破以李某某為首的影視投資詐騙案件，該犯罪集團精心設計編排話術，包裝使用「講師」、「助理」等身份，利用QQ、微信等社交軟件，採用薦股形式吸引投資者投資股票，後誇大電影製作成本及票房預期收益，引導投資者購買電影「收益份額」實施詐騙，僅將其中少部分詐騙金額用於支付給電影出品方購買份額，剩餘款項則用於實施詐騙運營及個人揮霍。

此案共涉及4家公司，包括北京八毫米文化傳媒有限公司、中瑞泰豐（北京）文化傳播有限公司、北京中影鑫藝國際影視文化傳媒有限公司、北京麥豐盛世文化傳媒有限公司。

涉及12部電影，包括《梵高計劃》、《孫悟空之噬天魔猴》、《麥路人》、《怒海營救》、《詩人》、《玩命營救》、《歐巴，你好帥》、《痞子愛人》、《錢在囧途》、《全心愛你》（更名為《拳頭媽媽》或《出拳吧媽媽》）、《上海上海》、《魯班地宮》。

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受害者李先生介紹，2020年3月被人拉入一個股票群，群內「老師」以網絡直播的方式，向成員「講解股票知識、選股方法和推薦股票」。不久後，「老師」號召大家投資影視行業，並推薦由郭富城、楊千嬅等主演的電影《麥路人》。

「老師」聲稱，《麥路人》保守估計票房15億元，可獲投資額3至5倍收益，並推薦該電影其中一間出品公司——北京八毫米文化傳媒有限公司（下稱北京八毫米）。李先生先後轉賬共計10.9萬元（人民幣，下同）投資此項目。

85歲的祖先生是另一名受害者。2019年8月，祖先生添加了一名「薦股老師」的微信，對方聲稱可以通過關係幫他爭取投資電影的機會，並介紹他認識一位影視項目經理。

祖先生被告知，「北京八毫米」實力強大，和郭富城、楊千嬅等一線明星合作。其中，《麥路人》將成為爆款，可以賺幾倍回報且沒有任何風險。此後，祖先生以110萬元獲得該電影0.5%份額對應的投資收益權。

公開信息顯示，北京八毫米文化傳媒有限公司是電影《麥路人》出品公司之一。

值得注意的是，「北京八毫米」並非直接投資《麥路人》，而是通過「投資份額」轉讓的方式獲得電影投資份額。

有證據顯示，2019年，「北京八毫米」與某傳媒公司先後簽訂協議，獲得該影片投資總額的20%。相關協議書顯示，「北京八毫米」可向第三方轉讓投資份額，若其與第三方合作期間產生的任何糾紛，均與某傳媒公司無關。此後，「北京八毫米」將所控的《麥路人》的20%「投資份額」再次分割，逐一轉讓給一些個人投資者。這也成為涉案公司成為被告後的主要依據之一。

另據相關投資協議書顯示，甲方（北京八毫米文化傳媒有限公司）承諾，如本項目未能上映，甲方可按照乙方實際交付的投資款數全額回購乙方所有投資額對應的份額，且按年化率8%的標準結算支付乙方利息。

據介紹，投資者遍及北京、江蘇、浙江、福建、湖南、廣東等地，他們並未如期取得高額收益，不少人為了討回本金，與影視公司打官司。以「北京八毫米」為例，2021年和2022年，已有民事判決書和裁定書多達30多份。