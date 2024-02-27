兩大逆齡代表原來係幼稚園同學！49歲齊凍齡一見面育兒經講唔停

台灣科技保健品牌18日舉辦燕窩新品發表會，小旋風林志穎、國際巨星林志玲受邀連袂出席代言，二位巨星都是演藝圈最知名的逆齡代表，現身力挺並意外曝光2人其實是幼稚園同學。



該產品這次請來志玲姊姊擔任新代言人，她走上舞台，全場來賓一陣驚呼：「實在太美了！怎麼都沒變。」現場曾任金曲金鐘的主持人陳明珠也說：「已經當媽媽的志玲姊姊，無論臉蛋身材精神都保養得非常好，維持剛剛好的優雅，真是令人羨慕！」

【圖輯】點圖放大看林志玲昔日性感畫面及結婚靚相👇👇👇

+ 22

林志玲也稱呼已經連續代言3年的林志穎是大學長，兩人還首度爆料他們其實是幼稚園同學。陳明珠回應到：「從小就看著兩位，今天看到本人很不真實，兩位凍齡男神女神同台。」

【相關圖輯】林志玲哽咽談求子辛酸罕見爆喊「努力10幾次」一度陷產後抑鬱（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

在發表會上林志玲也向林志穎請益育兒經，林志穎以過來人身份分享：「很注重作息，到了該吃飯、寫功課、運動、休閒、睡覺時間就會按表操課，讓小孩學習規律，帶著小朋友用餐，而不是問他要不要吃飯，要不要喝水？要不要上洗手間？會直接跟小孩說，我們吃飯囉、喝水時間到了，訓練小孩知道時間到了就要做固定的事，除了養成習慣之外，也教育守時的觀念，讓他們長大以後會有計畫的安排寶貴的時間。」

【同場加映】細數31段明星隱藏親戚關係 王祖藍有個歌神表哥舅父去選特首（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 47

延伸閱讀：

表白30年好友？古天樂遭爆秘婚宣萱...2人首度合體回應生子說

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】