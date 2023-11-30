林志玲趁49歲慶生大曬2歲兒子「正面照」IG透露生日願望只有一個

「台灣第一名模」林志玲2019年遠嫁日本和「放浪兄弟」成員AKIRA婚後育有一子，昨（29）日適逢49歲生日，並曬出一家三口幸福合影，也開心地透露自己的生日願望。



林志玲昨天度過49歲生日，昨天在社群平台上發文，並感性寫道：「謝謝大家的祝福，我的生日願望真心只有一個，希望身旁的人都健康平安～大家快快樂樂。」同時開心地曬出一家三口溫馨合照，從中可見夫妻倆僅戴著帽子，完全沒有其他遮蔽物品，兩人開心地帶著2歲兒子外出，笑得相當幸福。

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貼文一出，吸引海內外粉絲，留言表示：許多粉絲也紛紛獻上祝福：「志玲姊姊好幸福，生日快樂！」、「姊姊還是依舊美麗」、「一家三口幸福又和樂」。

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