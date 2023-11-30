林志玲趁49歲慶生大曬2歲兒子「正面照」IG透露生日願望只有一個
撰文：中天新聞網
出版：更新：
「台灣第一名模」林志玲2019年遠嫁日本和「放浪兄弟」成員AKIRA婚後育有一子，昨（29）日適逢49歲生日，並曬出一家三口幸福合影，也開心地透露自己的生日願望。
林志玲昨天度過49歲生日，昨天在社群平台上發文，並感性寫道：「謝謝大家的祝福，我的生日願望真心只有一個，希望身旁的人都健康平安～大家快快樂樂。」同時開心地曬出一家三口溫馨合照，從中可見夫妻倆僅戴著帽子，完全沒有其他遮蔽物品，兩人開心地帶著2歲兒子外出，笑得相當幸福。
【圖輯】點圖放大看一家三口合照及更多林志玲靚相👇👇👇
+24
貼文一出，吸引海內外粉絲，留言表示：許多粉絲也紛紛獻上祝福：「志玲姊姊好幸福，生日快樂！」、「姊姊還是依舊美麗」、「一家三口幸福又和樂」。
【相關圖輯】林志玲去年哽咽談求子辛酸罕見爆喊「努力10幾次」一度陷產後抑鬱（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+5
林志玲曬金馬獎大合照卻做錯一件事 IG分享性感照道歉：不好意思金馬獎2023紅地氈︱林志玲駕臨掀高潮 余香凝修身穿吊帶低胸長裙金馬獎集結港台日巨星 林志玲搭北野武許光漢配滿島光 陣容鼎盛小S徐熙娣親認證二女LILY似林志玲 「明明記得開了3次刀啊」「啦啦隊林志玲」泰國旅遊豪晒身材 性感泳裝設計讓一位置更吸睛台灣女生最想擁有的臉蛋TOP 10 蔡依林第5 林志玲屈居第2敗給她
延伸閱讀：
吳欣盈遭疑雙重國籍竟說「這是她和美國政府的事」 謝震武嗆：不能問？
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】