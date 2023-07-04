蕭敬騰向50歲林有慧求婚　台娛圈8對姊弟戀　林志玲竟老Akira咁多

「年上戀 vs 年下戀」大家過去有過姐弟戀的經驗嗎？其實「年下男」不再是稚嫩的代表，反而戀愛中還帶了一股溫暖體貼的形象，本篇小編將整理台灣演藝圈8對超甜「姐弟戀」夫妻檔，大家快戴上墨鏡準備看CP囉（閃盲）！



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一、蕭敬騰SUMMER

金曲歌王蕭敬騰27號宣布成功求婚經紀人Summer林有慧，並霸氣宣言「我正式告別了單身，我會好好珍惜她，好好愛她，我會將我的喜悅，換做成我的作品，我會珍惜上天給我的一切好與壞。」這對相差十四歲的姐弟戀感情長跑十六年，於公於私的相處密不可分，讓粉絲喊「快被閃瞎啦、祝福兩位永浴愛河」！

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二、賈靜雯修杰楷

這是愛情最美的樣貌！賈靜雯和修杰楷兩人在2015年結婚後生下咘咘、Bo妞二女，日前也在Instagram社群曬出放閃照，大讚「修杰楷家裡重要的支柱外，更寫道他是會清冰箱做菜、能夠一打二獨自帶孩子去旅行的爸爸」，小編最為印象深刻的就是這張「四美環抱照」，賈靜雯的凍齡樣貌完全看不出兩人年齡相差七歲啊！

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三、林志玲Akira

台灣第一名模林志玲於2019年甜嫁小7歲的放浪兄弟成員Akira，兩人過去因舞台劇《赤壁～愛》扮演夫婦相識，8年後重逢交往半年就甜蜜結婚，日前也在Instagram分享結婚三週年影片，甜蜜記錄下「最好的時間，我遇見了你～日子渺小重複卻都是幸福，快樂在發酵，生活在前行，手牽手帶著我們的小寶貝，所有美好都在路上」。

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四、許維恩王家梁

高顏值CP夫妻檔降臨！許維恩及王家梁這對相差六歲的姐弟戀，兩人過去因合作戲劇作品《女拳至上》認識，前年也正式從情侶升格為夫妻，許維恩還寫下「我們在110年11月11日 上午11:11登記結婚，我是王太太～～請多多指教～」王家梁則浪漫地跟許維恩告白「謝謝你，我們一起走下去」，日前許維恩剖腹誕下寶貝女兒，雖然才剛出生，但仍看出寶寶遺傳到爸媽的深邃五官，長得精緻又可愛呢！

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五、季芹王仁甫

模範圈銀色夫婦「季芹和王仁甫」可說是圈內人人稱羨的模範夫妻，這對相差4歲的姐弟戀，過去從不被看好直到現在陪伴彼此快20個年頭，兩人日前也分享「夫妻生活中一定要有儀式感，會常常給對方很多驚喜，一年也會安排多次兩人小旅行」，更甜蜜記錄下約定好要當一輩子的情人（芹仁）！

六、林心如霍建華

從好友升格變成夫妻！林心如和霍建華在2005年因拍攝《地下鐵》相識成為好友，過去霍建華曾接受採訪表示：「十年前，即使喜歡對方也不敢說出口，心裡想著等到自己事業上軌道後才要表白，沒想到一等就是十年」，這對相差4歲的細水長流的感情讓人超羨慕，兩人不僅在家庭上成為相輔相成的夫妻，霍建華前年無條件地出演《華燈初上》「馬天華」角色，小編私心敲碗未來有更多對手戲！

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七、丁文琪林宥嘉

「Baby自從遇見你，我比你還要少女，偶像的位置 一夜間，全都換成…你和巧克力，為什麼永遠吃不膩」，相差兩歲的林宥嘉與丁文琪於2017年完成婚禮後，林宥嘉除了特別寫了一首《少女》對老婆表達愛意，MV更找老婆一起入鏡甜蜜拍攝，粉紅泡泡完全閃瞎螢幕啊！

八、六月李易

今年結婚邁入12週年的六月和李易，也是演藝圈的模範夫妻檔代表之一，這對年紀相差7歲的姐弟戀，雖然日前傳出吵架離婚謠言，讓六月直呼「老夫老妻雖沒有熱戀時的火熱，但我們很享受每天鬥嘴各自出招的生活」，小編私心非常喜歡看到兩人一起上綜藝節目、互相鬥嘴的畫面啊！

以上「8對演藝圈姐弟戀夫妻檔」整理，大家最喜歡哪一對的甜蜜相處呢？無論是「年上戀或是年下戀」，每一段戀愛都必須經過磨合及相處，小編祝福大家都能遇見對的人！

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