林志玲曬金馬獎大合照卻做錯一件事　IG分享性感照道歉：不好意思

林志玲今年受邀走金馬紅毯，她和日本導演北野武擔任頒獎嘉賓，她一身抹胸閃鑽禮服，下半身若隱若現，帶有透視效果。27號她開心分享入圍者的大合照，事後她才發現旁邊的人全都被裁掉。



昨天林志玲發文一連分享8張美照，還重新上傳了昨天的大合照，一開口就急著道歉說：「不好意思姐姐真的是古代人昨天發的好像左右兩邊的同學消失了。」

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林志玲此次參加金馬獎，與北野武合體頒發最佳新導演，兩人互動溫馨有趣，還手牽手一起上台，林志玲比北野武高出一個頭，十分逗趣。北野武先以日語說出自己是AKIRA，稱身旁的是「我的志玲」，讓林志玲害羞直說：「導演說他的名字是AKIRA啦！」

林志玲也在現場對北野武提出一個要求，希望導演能以中文喊出「加油」，她當場拿出寫著「加油」的紙給導演看，北野武立刻配合地舉起一隻手高喊「加油」，全場頓時爆出熱烈掌聲。

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