《包青天》主角金超群曾患腦瘤入院開刀傳死訊　72歲近況曝光

72歲男星金超群昔日以電視劇《包青天》「包青天」一角紅遍兩岸三地，近年淡出演藝圈，2017年被診斷腦部長腫瘤入院動刀，後來卻屢被傳烏龍死訊，最新近況曝光。



金超群演過720集《包青天》，成為家喻戶曉的角色，不過，2017年間因突發性語言及行動障礙就醫，最終被醫生診斷罹患腦壁癌，當時動刀取出腦瘤。此後，每隔一段時間就傳出烏龍死訊。2020年底出席知名導演鄭少峰的喪禮，是近期最後一次公開現身。

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香港前亞視製作人楊紹鴻近日邀金超群上Youtube《小鴻吹水站》頻道，他特別換上「包青天」造型現身拜年，還說出該劇經典台詞，讓粉絲又驚又喜。節目中，金超群回想過往「包青天」妝髮相當多層，因而每次拍攝不僅費體力，氣溫超過10度，便開始冒汗。

另外，談及拍《包青天》不行房的主因，金超群透露，扮演比較尊重的角色前，會許下承諾，因此演包公期間沒有行房，至於是否多年未行房？他則說，「當然不可能，每年不會拍12個月呀！」入戲過深的他，坦言，往後都很難拍其他戲劇，「其他角色好像沒什麼意思。」

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