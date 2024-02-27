小哈利揭穿女裝真正原因「不會覺得有什麼特別」以史為鑒反擊網民

在這個講究人人平等的世界裡，穿衣自由看似最簡單，但對某些人而言，卻是頂著被批判的目光來穿自己喜歡的衣服。伊能靜的兒子小哈利，曾因為多次公開曬出穿女裝的照片，遭到網友非議，甚至被質疑他的性取向和性格缺陷，雖然伊能靜多次公開力撐兒子，但也無法停止輿論的發酵。



日前，小哈利本人也公開回應了他穿女裝這件事，他表示很多人都說他怎麼天天穿女裝，甚至質疑他是不是女生，對此他強調澄清：「我是男生，我平常都是穿男裝的！」

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他解釋自己平日裡都是穿男裝比較多，穿女裝在他看來，其實就是演出一場秀的感覺，他不會覺得穿女裝有什麼特別，如果想給人一種柔軟型的感覺，他就會以比較女性化的打扮現身；如果說他想給人一種頹廢感，那他就會選擇比較龐克（punk）的穿搭。

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對他來說，穿女裝就只是一個愛好而已，美的衣服他都想穿。他舉例說，早起的歐洲男人都是戴假髮、穿高跟鞋的，在那個時代裡這就是帥代表——「如果你看到歷史，看到潮流的演變，才會發現這些我們所立的規則，還有社會賜予我們的這些潛規則，是多麼的荒唐」、「為什麼有些東西要賜予某種性別、有些東西要賜予某種文化」，不在乎別人的看法，活得通透明白，這才是他。

從視頻中能看出，小哈利其實是個非常陽光開朗的男孩，長相清秀很耐看，談吐間有禮貌有邏輯，他還很興奮和鏡頭前的大家分享他的穿搭，比如說Maison Margiela外套、Grailed半裙、Unvain Studios鞋子、No/Faith Studios褲子和Kangol帽子，看來小哈利其實是個時尚boy呢！

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