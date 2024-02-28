金城武驚傳結婚　太太疑是日美女主播馬場典子　經紀公司回應婚訊

50歲金城武私下很低調，近來傳出在日本已結婚，而對象是49歲日本主播馬場典子，這立刻引發日本網友熱議，而女方的經紀公司回應否認此事。



據《NEWS POST SEVEN》報導，金城武被傳結婚，起因於他的日文維基百科，竟出現一條在2024年2月14日情人節時宣布已與主播馬場典子結婚的文字，立刻在社群平台X引發網友熱議，馬場典子畢業於早稻田大學，曾在日本電視台當了7年主播，之後轉換成為自由主播，目前也是大阪藝術大學放送學科教授。

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對於與金城武結婚的傳聞，馬場典子的經紀公司回應「本人並未報告，也沒有結婚，而且她應該沒見過金城武」，維基百科上的那段文字也已刪除。

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