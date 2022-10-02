「小金城武」繼《刻在》再曬爆肌身材　裸戲拍足大半日：我很享受

曾在《刻在你心底的名字》展現全裸體格、大為走紅的「小金城武」陳昊森，這次拍攝新戲《罪後真相》又應劇情需要脫衣，雖僅是半裸上身，卻是首度被畫上一堆傷疤，自嘲：「這次傷妝量比戲服量還多！」



在《罪後真相》中，陳昊森的角色從棒球明日之星淪為殺人犯，挾持名嘴逃獄只為尋覓真相。導演陳奕甫為凸顯他曾經歷牢獄之災、受到欺負，設定他背上很多被毆打留下的傷疤，加上逃獄過程受傷造成的瘀青，讓陳昊森忍不住打趣道：「我這次衣服套數都比不上我的傷妝套數！」

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他印象最深刻的就是在廢棄泳池脫衣檢視傷口的半裸戲，因上半身有大量傷疤特化，一路從中午進行到晚上，對此陳昊森表示：「其實我很感謝和享受這個過程，因為這些疤痕都各有意義，讓我可以更快進入角色心境。」

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在拍攝期間，陳昊森常聽古典樂沉殿心情，甚至徹夜不睡營造逃亡疲累的感覺，整個人略帶陰沉，有次竟被警察攔下盤查！他回憶當時在高雄拍攝，一早趁空去買菜，才走到酒店路口，一輛行經警車突然倒車，三位警察衝上前請他出示證件，陳昊森直呼：「他們超級專業，馬上檢查我手機在看什麼。那一刻雖然有點害怕，但又覺得『唉唷，我好像蠻進入角色的』。」後來他趕緊解釋自己是來拍電影才解開誤會，有趣的是，對方聽到他飾演通緝犯，立刻笑回：「難怪剛剛看你就覺得你壞壞的！」

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