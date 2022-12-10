「中國畫壇金城武」爆紅卻全靠實力　被譽將木顏色筆畫至神的境界

論技術，他是「木顏色筆界的冷軍」，論顏值，他是「畫畫界的金城武」。這個「他」就是孟祥雷，一個畢業於清華美術學院的國內知名畫家。



孟老師實在是個有趣的人，外表本是謙謙君子溫潤如玉，劍眉朗目給人幾分疏離感，但殊不知其下藏著一顆對畫畫「過分」熾熱的心。

而這一「冷」一「熱」，便就是孟老師30幾年生活的全部履歷寫照了……

被網友稱之為「神作」 寫實到令人懷疑係咪相（點圖放大觀賞孟老師作品）▼▼▼

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太寫實了，簡直是「木顏色筆屆的冷軍」！

對於大家給予的形容——「木顏色筆界的冷軍」，其實並不太恰當，冷軍作為寫實油畫的頂層代表人物，與孟老師的木顏色筆雖同出一源卻大相徑庭。但如果論實力層面，絕對平分秋色。

比如日站君第一次見到孟老師的作品《風》時就大為驚嘆。這細膩的筆觸，正如他自己所說「微風輕撫佳人面，絲絲秀發入雲天」。這幅畫可謂是孟老師最先出圈的作品之一，一經公諸於世，被網友們立即封為「神一般的存在」。

但無論《風》獲得了多少掌聲，在孟老師這裡它與其他作品帶給他的意義都是一樣的，因為每一幅畫都注入了相當多的心血。比如孟老師畫筆下的「女孩」，每一個都被畫得絲絲入扣，無論是氣質還是神韻都具有不食煙火般的少女感。畫小朋友時，孩子身上那股子童真可愛的勁兒，也被刻畫的淋漓盡致。畫動物時則又不失靈動，將時常敏感謹慎的貓咪瞬間的神情姿態拿捏的恰到好處。再看向畫靜物的那些，又彷佛真的在眼前一般。

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為一幅畫，瘦了17斤

有些人之所以被稱之為男神，或是因為顏值，或是因為性格，但孟老師則是因為響噹噹的兩個大字：實力。《苗族裴佳欣》是孟老師繼《風》之後的另一次創作高峰。網友也說，這幅畫的細節太爆炸了，保證細節的同時又兼顧了整體，不論是寫實的程度還是色調和氛圍都太強了。‍但即使是對木顏色筆這門功課已經爐火純青的孟老師，這幅畫的線稿還是花費了他半個月的時間，上色也足足用了將近50天，不僅如此，還累瘦了17斤。所以無論外界說孟老師是天才也好，聰明過人也罷，只有他自己才知道那句「用99%的努力把1%的天賦顯現出來」的辛苦。

從「遲遲不動筆」到「享受」

「藝術的技巧有高低之分，藝術本身並沒有」，這是孟老師曾在微博裡說過的一句話。所以對於「藝術」本身、「繪畫」本身，他漸漸的將「有目的的創作」變成了「享受其中」。

2017年孟老師創作《風》的時候，說到「收藏了這幅畫很久但卻遲遲沒有動筆，心中有不如意卻找不到原因」。畫畫這件事好像突然變成了一個有標準的東西，時時刻刻充斥在流言蜚語裡，讓自己倍感壓力，狀態一直不是最佳。但好在自己將《風》這幅畫堅持了下來。

而到了2019年，孟老師開始將注意力從「畫畫的數量上」逐漸的轉移到「畫畫的質量上」，更加追求作品於他帶來的體驗。在那個階段創作的這幅《穿透我心的光》就是個很好的證明。孟老師本是不擅長冷灰色環境氛圍的畫，但憑藉著耐心和毅力畫出了想像的樣子。

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如今我們再來感受孟老師畫畫的狀態。今年8月初在畫《酒》這個作品時，他曾表示，雖然還是在工作和畫畫中忙忙碌碌，但卻樂在其中，享受其中。從「有目的的創作」逐漸到「享受其中」，這無疑是畫畫存在於孟老師的世界裡最好的狀態了吧。面對這樣的孟老師與他的作品，很多粉絲都以他為榜樣，留言稱讚並說「希望有一天能變得像您一樣」。

收穫各種頭銜，卻依舊不善言辭

確實，孟老師足以有資格被當成榜樣，從清華畢業到如今，他的作品數不勝數，質量也逐漸蒸蒸日上，並且受到的獎項勳章算起來也真的不少了。孟老師曾兩次受邀參與清華校慶藝術展，代表「青年校友」與前輩師兄師姐交流繪畫心得。自己還調侃自己在這麼隆重的場面下顯得很不自然。在這樣緊張的狀態下，有幾分害羞的孟老師顯得更加可愛了。

孟老師還在LOFTER（樂乎）平台中獲得了最佳藝術創作獎。面對他這樣高頻高質量的創作，這獎項實在是實至名歸。不僅如此，他還榮登《中國日報》和《瑞麗》雜誌。其中《中國日報》評價到，「想不到這世間，還有人把簡單的木顏色筆畫，描繪到如此境界。」

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除了畫畫，還有旅行

即使獲得瞭如此多的外界肯定，孟老師卻並不乖張，而是說「自己一直以來都是性格內斂、不善言辭」。可能孟老師把更多的「傾訴」放在了畫中吧。在他充滿繪畫與創作的生活中，為數不多的「冒險活動」大概只有旅行了。在坦桑尼亞看角馬的「肥美」，在新西蘭享受直升機俯瞰城市帶來的體驗，在阿爾卑斯「邂逅」烏鴉……對於旅行，孟老師說「畫多了，見識多了，思考的問題多了，審美和格調會在潛移默化中提高」，而事實證明的確是的。

如今，我們生活在越來越快餐化的社會中，很多看起來無意義的事逐漸被摒棄了。陳丹青說過這樣一句話，「這個時代，繪畫只對喜歡它的人來說還有意義，對社會一點意義都沒有了」。而自從我們有了攝影，繪畫中的「寫實」就更加逐漸被邊緣化了。今天的畫家，就算畫的再像再逼真，也不可能擁有歷史上那樣的社會地位了。

深悟其理，不過喜歡釣魚的人不可能是為了吃魚才去釣魚，就像孟老師對於畫畫的「享受其中」，這本身就足以了。總有人喜歡去追問畫畫的意義是什麼？其實畫畫本身就是意義。

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