歐陽娜娜都不支持！歐陽娣娣女團選秀奪第4淚崩　酸民：豬都捧紅

作為歐陽妮妮、歐陽娜娜的小妹，19歲的歐陽娣娣挾帶超強聲勢參賽女團真人秀「創造營亞洲」，自憑初舞台表現奪得第3名後，至最新一集都在前9名成團名單之內。



昨晚完成首輪淘汰賽，獲頒第4名的她忍不住淚灑現場，火速登上微博熱搜，加上她頻被說是靠著姊姊的人氣往上爬，遭網友譏諷「這麼多營銷號發文，豬都得紅了」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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歐陽娣娣因在節目上自稱「來自中國」挨轟，接著因為成績優於表現，遭到許多網友酸是靠姊的鐵皇族。不過她憑藉實力以及人氣在首輪淘汰賽中勝出，最後以29萬6千多張票拿到第4名，她開心地發表感言：「謝謝所有愛我的人和喜歡我的人支持我，這是我人生中第一次因為我自己接受到大家的肯定，不是因為我是誰的女兒、誰的妹妹，我只是我自己歐陽娣娣。」一度哽咽無法言語。

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接著她說想要謝謝爸媽還有姐姐們，「他們一開始並不是特別支持我來到這個地方，我是家裡最小的小孩，他們特別寵愛我，怕我受到傷害，但後來他們還是選擇支持我、尊重我的決定，讓我來到這裡，我也沒有後悔做下這個決定，讓我學到了很多東西。」

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最後歐陽娣娣哽咽表示：「我想跟他們（家人）說我在這裡過得很好，我很想他們，請他們放心。」

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