台星二代歐陽娣娣暗示「考入北京電影學院」　大陸網民揭尷尬真相

台灣星二代歐陽娣娣是歐陽龍、傅娟的小女兒，繼姐姐歐陽妮妮、歐陽娜娜都陸續踏入演藝圈成為演員，她也在去（2021）年參與陸劇《當家主母》的演出，進而打開知名度。適逢歐陽娣娣日前迎來18歲生日，更傳來考進北京電影學院的好消息，沒想到卻意外掀起網友質疑：「可是北電新生名單上沒有她的名字啊？」



大陸音樂人喬小刀日前在微博上曬出與歐陽娣娣合照，透露7月30日是歐陽娣娣的生日，而對方更在18歲生日之際迎來好消息：「恭喜她剛剛拿到北京電影學院錄取通知書，美好的青春剛剛開始，祝清風永相隨。」對此，歐陽娣娣也留下2個微笑的表情符號，間接證考進北京電影學院一事。

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不過喬小刀的一番話，卻意外掀起大陸網友質疑，只因北京電影學院最新曝光的新生名單中並沒有歐陽娣娣的名字。

但也有網友認為歐陽娣娣並非以大陸一般高考方式錄取，而是透過港澳台聯招入學： 「不太可能吧？她高中國外讀的，高考考了？藝考考了？今年也沒看到北電名單有她啊」、「啊？娣娣之前不是在國外練芭蕾嗎」、「我在想，是不是因為她是台灣人，北電新生名單公佈的是大陸的？」

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