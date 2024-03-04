乘風2024｜傳6大台星參戰浪姐5　林心如楊謹華由《華燈》鬥到戲外

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

大陸的真人秀節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》）即將開錄，參演名單被受關注，外傳台灣藝人林心如、楊謹華、曾沛慈、周蕙、蔡詩芸和「姐姐」謝金燕都在名單上，不過林心如稍早已透過經紀人否認傳聞。

林心如、楊謹華在台劇《華燈初上》演出媽媽桑，在TVBS實境綜藝《光露營就很忙了》中的互動也相當可愛，讓粉絲很期待兩人能在節目中對決，楊謹華在社群平台上曬出機場照，似乎已到當地準備，不過，林心如經紀人向《TVBS新聞網》表示，因為工作檔期安排，不會參加《乘風2024》。

【圖輯】出道至今靚樣從未變！點圖放大看更多48歲林心如靚相👇👇👇

+22

另外，傳出日本女團AKB48初代王牌前田敦子、韓團KARA成員妮可也將參賽，大陸藝人則有韓雪、戚薇、柳岩等人，羅志祥前女友周揚青也被傳會演出，《浪姐5》還沒錄製就掀起話題。

【圖輯】點圖放大看更多楊謹華IG靚相👇👇👇

+28
周處除三害｜大陸票房破1.5億人民幣　陸網民：台灣片不再小清新?歐陽娜娜都不支持！歐陽娣娣女團選秀奪第4淚崩　酸民：豬都捧紅炎亞綸出境解禁將下月澳門登台　粉絲聚會限定合照竟收天價炎亞綸發文鬧內地網民　揭微博熱搜有價位：每個位置都有價碼

延伸閱讀：

遊印度遇7男圍攻！網美淚淪玩物　帳篷被掀「遭輪流洩慾」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

林心如
楊謹華
謝金燕
KARA
AKB48
前田敦子
周揚青
乘風破浪的姐姐
《乘風2023》
台灣藝人動向
TVBS新聞網