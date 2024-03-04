乘風2024｜傳6大台星參戰浪姐5 林心如楊謹華由《華燈》鬥到戲外
撰文：TVBS新聞網
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大陸的真人秀節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》）即將開錄，參演名單被受關注，外傳台灣藝人林心如、楊謹華、曾沛慈、周蕙、蔡詩芸和「姐姐」謝金燕都在名單上，不過林心如稍早已透過經紀人否認傳聞。
林心如、楊謹華在台劇《華燈初上》演出媽媽桑，在TVBS實境綜藝《光露營就很忙了》中的互動也相當可愛，讓粉絲很期待兩人能在節目中對決，楊謹華在社群平台上曬出機場照，似乎已到當地準備，不過，林心如經紀人向《TVBS新聞網》表示，因為工作檔期安排，不會參加《乘風2024》。
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另外，傳出日本女團AKB48初代王牌前田敦子、韓團KARA成員妮可也將參賽，大陸藝人則有韓雪、戚薇、柳岩等人，羅志祥前女友周揚青也被傳會演出，《浪姐5》還沒錄製就掀起話題。
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