黃品源再婚曬婚照放閃　起底歌王情史出軌後離婚再與前妻激烈擁吻

55歲的黃品源近來再婚，老婆是俄羅斯鋼琴博士艾琳，上周他在社群開心分享喜悅，並曬出婚紗照放閃，立即湧入許多祝福，艾琳昨晚也在微博轉發他的發文甜蜜發聲。



艾琳以英文寫下：「謝謝我親愛的朋友們的美言！願龍年為你們帶來力量、勇氣以及好運。祝你們度過一個繁榮、成功和幸福的一年，也祝你們美夢成真。」結尾還有許多愛心的表情符號，顯見雙方鶼鰈情深。

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而黃品源1995年與前少女團體「ApplePie」的成員蜜兒（巫若萍）結婚，2012年被拍到和19歲女模楊佳欣進旅館，愛家好男人形象頓時跌到谷底，隔年宣布離婚。後在兒女牽線下，他曾和蜜兒2016年復合，還被拍到在大街上擁吻，不過兩人沒復婚，黄品源當時解釋：「你要一張紙的證明比較重要?還是責任比較重要?」

峰迴路轉，黄品源如今和艾琳修成正果，他表示再婚一事原想低調，但收到很多關心和祝福，於是得到老婆同意才公開，他甜蜜說：「我遇到了想要一起走下去的人。感謝老天對我的眷顧，真的好幸運，在人生這樣的階段，還能得到珍貴的幸福，以後我們會一起面對生活中的所有事情。」

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