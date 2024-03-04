周處除三害｜大陸票房破1.5億人民幣　陸網民：台灣片不再小清新?

由金馬影帝阮經天主演的電影《周處除三害》去年在台灣上映後，讓阮經天睽違多年再度叩關金馬影帝。不過該片去年10月在台上映後，雖業界一片看好，但最終票房僅累積4700萬台幣，雷大雨小令人失望。但《周處除三害》3月1日在大陸上映，3日21時30分，《周處除三害》票房已經突破人民幣1.5億元。除了讓不少大陸網民好奇，「台灣電影不再小清新？」同時間該片也於串流平台Netflix上架，再度掀起台灣網友討論。



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而根據湖南省委宣傳部主管的新聞網站《紅網》中的一篇影評中提到，《周處除三害》的觀影口味明顯較春節檔期來的重，加上片中明顯運用大量的殺戮、暴力血腥鏡頭，挑戰觀眾的視聽神經。此外，片中極富張力毫不收斂的場景設置，恰到好處的節奏把握和高潮迭起，都讓銀幕前的觀眾感覺緊張刺激。

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另外，許多人質疑《周處除三害》如此大量的血腥打鬥畫面，為何還能在大陸上映，據了解該片在大陸上映前，傳出為符合大陸官方的上映要求，已刪減不少有疑慮的內容，有些片段甚至還被打上了馬賽克。不過根據看過院線與Netflix兩種版本的網友指出，雖然在院線版本的血腥畫面被替換掉後，的確降低了一些視覺震撼感，但對於劇情幾乎沒有影響。《周處除三害》已上架Netflix。

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