啦啦隊女神裸身入浴曬性感　曾演《華燈初上》憑靚樣獲封小隋棠

黃琳媛過去有小隋棠的美名，也曾是啦啦隊女神，後來征戰女團選秀節目以「雪鑽石」隊長正式出道，近來發行男女對唱單曲〈手拉手〉，她說：「人生能體驗各種不一樣的事物是一種享受，但能把我生活上的感受用音樂紀錄下來是一種成就，所以近年我想用自己創作的歌傳達給更多聽眾。」



其實她近年跨足戲劇圈發展，演出《想見你》、電影《青春換日線》等等，也在《華燈初上》中演出吳慷仁旗下的酒店小姐。她表示跟提姆N!ceT!M相識之後，由於對音樂與創作都有共同愛好，聊天後發現男女在感情上的價值觀截然不同，進而決定以男女對話的視角完成〈手拉手〉一曲。

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如今重返歌壇，黃琳媛說想藉此讓大家知道她不只是影音平台上的主持人，還是個會創作的女孩，並在MV中裸身入浴，同時搭上黃色小鴨熱潮，與黃色小鴨一同泡澡，畫面讓粉絲大飽眼福。

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