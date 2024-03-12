羽毛球．全英賽︱鄧俊文謝影雪力戰晉級16強　李卓耀激戰3局止步

香港羽毛球隊一眾代表力爭巴黎奧運資格，齊出戰超級1000級別的全英賽搶分，男單代表李卓耀和混雙組合鄧俊文／謝影雪率先在周二的首日賽事登場。



李卓耀在全英賽首圈出局。（資料圖片／夏家朗攝）

李卓耀首圈激戰三局止步

全英賽冠軍可獲12000分，亞軍也有10200分，是球手必爭之地。巴黎奧運羽毛球每個單打項目有36個名額，李卓耀目前在奧運資格積分排行榜排名第12，暫時在能獲得資格的範圍內頗為「穩陣」，大有希望首度參加奧運會。

他的全英賽首圈對手正是來自法國的22歲球手基斯度波波夫（Christo Popov），雙方合演一場1小時12分鐘的激戰，首局初段7度平手，中後波波夫一度拉開15：11、18：12，李卓耀發力連拿6分反超前19：18，可惜局尾戰至刁時，港將以20：22先失首局。

次局發展跟首局近似，6度平手後，李卓耀一路保持2至3分優勢，並把握機會以21：17扳平。決勝局波波夫開局較好，李卓耀追至7：7平手後，波波夫連取6分建立優勢，李卓耀始終無法收窄差距，以16：21再負一局敗陣。首圈止步之下，李卓耀僅獲得3000分進帳。

男單賽事首日爆出冷門，3號種子中國球手李詩灃以17：21、13：21不敵法國另一球手杜馬波波夫（Toma Junior Popov），杜馬正是基斯杜的哥哥，波波夫兄弟分別晉級16強，二人還會拍檔出戰男雙賽事。

在奧運資格暫排名25的港隊另一男單代表伍家朗，明日才登場。伍家朗必須進入前16名才能得到奧運入場券，他目前與前16名球手尚有逾10000分差距，全英賽必須力爭佳績搶分，不過他在首圈便要硬撼前世界冠軍、新加坡球手駱建佑。

鄧俊文/謝影雪大有希望獲奧運資格。（資料圖片；袁志浩攝）

鄧謝配力戰晉級16強

鄧俊文／謝影雪傷癒後屢創佳績，剛剛又在德國賽奪冠，目前穩居奧運資格積分榜第8位，由於中國隊有3個組合在前7位，排第7的蔣振邦／魏雅欣未能獲資格，「鄧謝配」暫時可以第7名獲資格，令謝影雪很有機會第四次參加奧運、也是這對組合第二次出戰。

兩人在全英賽首輪對手是印尼組合Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati，「鄧謝配」首局以由頭帶到尾姿態21：14勝出。港隊拍檔次局初段縱曾領前4：1，之後雙方互有領先5度平手，戰至13：13時印尼組合連拿3分稍為拉開，「鄧謝配」末段力追至19：19再度平手，惟印尼組合連取兩分追平局數。

決勝局再次戰情緊湊，初段鄧俊文／謝影雪領先10：5，印尼組合力追至11：11平手。勝負關鍵是雙方戰成14：14時，「鄧謝配」一口氣連拿6分，拉開至20：14，印尼組合不放棄連追4分也不夠，港隊拍檔取得致勝一分以21：18再下一城，勝出賽事。被列為8號種子的「鄧謝配」首圈鬥足3局晉級，16強對手是馬來西亞組合陳健銘／賴沛君。

另一對混雙組合李晉熙／吳芷柔，明日將面對日本組合松友美佐紀／金子祐樹。

楊雅婷（左）和楊霈霖（右）有望首度出戰奧運會。（資料圖片／袁志浩攝）

出戰今年全英賽的港隊代表，還有女雙組合楊雅婷／楊霈霖。同樣有望出戰巴黎奧運的她們，明日會在首圈賽事遇上印度組合Tanisha Crasto／Ashwini Ponnappa。