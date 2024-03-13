羽毛球．全英賽｜王子維行李遲到　穿蠟筆小新T裇作賽成賽事焦點

羽毛球全英賽周二（12日）展開，「羽球王子」王子維首圈被日本的渡邊航貴直落2局淘汰。

他是目前中華台北排名第3高的羽毛球好手，不過賽事焦點並非他首圈出局，而是大家發現他比賽時竟穿上普通T裇，而非專業的運動上衣，第2局更換成《蠟筆小新》T裇，讓網友大呼可愛。



王子維目前排名世界第23，上周在法國公開賽擊敗世界男單「一哥」安賽龍，惜最後八強止步。今次到英國伯明翰征戰全英賽，首戰面對排名20的渡邊航貴，王子維卻未有令對手感到太大壓力，以14：21、13：21淘汰。

王子維穿蠟筆小新T裇比賽，引起網民熱議。（Youtube截圖）

賽後訪問時他無奈苦笑：「我從巴黎乘坐法國航空到這裏，可我兩件行李都沒到，因此這兩天我沒有球拍、T裇和鞋，我什麼都沒有！」

他解釋現在參賽的所有用品都是向隊友借，包括身上那件《蠟筆小新》的T裇，平時會用作練習，「或者你可以穿去觀光之類，但不是用來比賽，感覺完全不同！」

賽後不少網民都在社交網站貼出比賽畫面，並標籤上王子維。這名球手也作出回應：「好想穿小新獲勝呀。」之後他更分享照片，一臉無奈地看着鏡頭，文字寫上「行李沒到還被抽到藥檢」。

王子維遭遇行李遲到，還被抽中藥檢。（王子維Instagram）

藥檢後大約2小時，他再透過限時動態表示兩個行李箱「終於來了」，「如果早點來會更好」，並感謝隊友將裝備借給他；之後他又回應網民疑問：「別問我怎麼沒刮鬍子，因為刮鬍刀也在行李箱裏。」

事實上王子維這場比賽不是只穿《蠟筆小新》T裇，第一局他先穿綠色T裇，上面寫有「泰國錦標賽」字樣。不知道是否衣服吸汗能力影響發揮，第二局一開始他便換上藍色《蠟筆小新》T裇作賽。

比賽首局，王子維先穿綠色T裇上陣。（Youtube截圖）

這件T裇圖案為《蠟筆小新》裏的「春日部防衛隊」，且五人都拿着羽毛球拍，有網民已迅速找到同款，記者上網查看，其實是體育品牌VICTOR與《蠟筆小新》聯名推出的T恤，售價約210港元，但當然不是作比賽用途。