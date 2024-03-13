今屆全英羽毛球公開賽開始之前，香港羽毛球代表伍家朗出戰巴黎奧運形勢已相當不樂觀，全英賽首圈便遇上「剋星」駱建佑，未能扭轉命運，首圈落敗止步，令再戰奧運機會更渺茫。



羽毛球．全英賽︱伍家朗首圈負駱建佑出局，出戰巴黎奧運機會渺茫。（資料圖片）

香港羽毛球男單兩球手戰奧運機會渺茫

全英賽冠軍可獲12000分，亞軍也有10200分，是球手必爭之地。巴黎奧運羽毛球每個單打項目有36個名額，李卓耀目前在奧運資格積分排行榜排名第12，暫時在能獲得資格的範圍內頗為「穩陣」，就算周二已在全英賽首圈出局，仍大有希望首度參加奧運會。

香港如果要有第二名球手晉身巴黎奧運羽毛球男單賽事，兩人均必須進入前16名。伍家朗目前在奧運資格暫排名25，他目前與前16名球手尚有逾10000分差距，目前距離4月28日積分「截數日」時日無多，搶分賽事亦所餘無幾，全英賽必須力爭佳績搶分，不過他在首圈便要硬撼前世界冠軍、新加坡球手駱建佑。

駱建佑全英賽首圈再次擊敗伍家朗。（資料圖片 / Getty Images）

攻不銳犯錯多 伍家朗對駱建佑四戰全敗

駱建佑縱然在2021年贏得世界冠軍後，未再見突破，不過這位26歲球手對上3次面對伍家朗全部勝出。伍家朗在今次全英賽一改入局慢熱的毛病，首局初段已很專注，並曾領前3：1、4：2，但他的後場球經常打失，進攻又常被駱建佑擋下，新加坡球手追至4：4後連取多分拉開比數，技術暫停轉場時已領前至11：6。

駱建佑之後愈打愈順，進攻火力尤其強大，扣殺得心應手，以21：12先取首局。次局伍家朗再次以3：1領前，駱建佑發力連搶8分，相當輕鬆地以9：3反超前。伍家朗嘗試不同進攻手段，間中得手，更多時間都是被今仗發揮出色的駱建佑防守成功，而且進攻失誤多的問題未見改善。新加坡球手一路保持優勢，看似快要終結賽事，伍家朗盡最後努力逐分追上，16：17、17：18兩度追至只落後一分。

可惜這一分總是這麼近、那麼遠，駱建佑密不透風的防守令伍家朗無計可施，終以17：21再失一局，難逃首圈出局命運，4次面對駱建佑均未能勝出。全英賽未能晉級之下，伍家朗在今次賽事只獲3000分，出戰巴黎奧運機會極為渺茫。

兩位男單球手先後在全英賽首圈出局，混雙方面鄧俊文、謝影雪昨晚（12日）順利晉級，另一組合李晉熙、吳芷柔的賽事明晚（14日）才上演，女雙組合楊雅婷／楊霈霖則在今晚稍後時間出戰。